Новосибирский облизбирком объяснил голосование мужчины за четверых

НОВОСИБИРСК, 30 июн - РИА Новости. Новосибирский облизбирком объяснил ошибкой подписи мужчины из города Новосибирский облизбирком объяснил ошибкой подписи мужчины из города Искитима сразу в четырех бюллетенях по голосованию о внесении поправок в Конституцию РФ и заверил, что зачтен был только один его голос.

Ранее местный сайт "Курьер. Среда. Бердск" сообщил, что пенсионер в Искитиме проголосовал сразу за нескольких человек. Избирательная комиссия города провела специальную проверку с выездом в участковый избирком.

"В голосовании "на дому" принял участие только один участник голосования, фактически заполнивший только свой бюллетень. Голосование проводили два члена участковой комиссии с правом решающего голоса в присутствии наблюдателя, назначенного Общественной палатой Новосибирской области. Членам участковой комиссии № 1405 указано на более четкое соблюдение процедуры голосования при проведении голосования на дому", - сообщает во вторник облизбирком.

В комиссии пояснили, что в участковую комиссию поступило сразу четыре заявления о голосовании на дому от избирателей, проживающих по одному адресу. Учитывая санитарные рекомендации, члены комиссии не входили в дом, а вышедший мужчина предъявил паспорт, забрал пакеты со средствами индивидуальной защиты и четыре заявления, после чего зашел обратно в дом, "где ошибочно расписался во всех".

"Вернув назад все заявления, он предупредил, что остальных нет дома, поэтому получил только один бюллетень для голосования – для себя. Сделав отметку в бюллетени, он опустил его в переносной ящик для голосования", - рассказали в облизбиркоме.

В комиссии пояснили, что члены участковой комиссии сделали соответствующую отметку в реестре голосования "на дому" и по возвращении на участок внесли информацию в список участников голосования только по одному избирателю. Они планировали вернуться в этот дом для организации голосования для остальных жильцов.