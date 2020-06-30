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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Новосибирский облизбирком объяснил голосование мужчины за четверых
Новосибирский облизбирком объяснил ошибкой подписи мужчины из города Искитима сразу в четырех бюллетенях по голосованию о внесении поправок в Конституцию РФ и... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:58
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
искитим
новосибирская область
происшествия
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РИА Новости
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конституция рф, искитим, новосибирская область, происшествия

Новосибирский облизбирком объяснил голосование мужчины за четверых

13:58 30.06.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкИзбирательный участок
Избирательный участок
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Избирательный участок. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 30 июн - РИА Новости. Новосибирский облизбирком объяснил ошибкой подписи мужчины из города Искитима сразу в четырех бюллетенях по голосованию о внесении поправок в Конституцию РФ и заверил, что зачтен был только один его голос.
Ранее местный сайт "Курьер. Среда. Бердск" сообщил, что пенсионер в Искитиме проголосовал сразу за нескольких человек. Избирательная комиссия города провела специальную проверку с выездом в участковый избирком.
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"В голосовании "на дому" принял участие только один участник голосования, фактически заполнивший только свой бюллетень. Голосование проводили два члена участковой комиссии с правом решающего голоса в присутствии наблюдателя, назначенного Общественной палатой Новосибирской области. Членам участковой комиссии № 1405 указано на более четкое соблюдение процедуры голосования при проведении голосования на дому", - сообщает во вторник облизбирком.
В комиссии пояснили, что в участковую комиссию поступило сразу четыре заявления о голосовании на дому от избирателей, проживающих по одному адресу. Учитывая санитарные рекомендации, члены комиссии не входили в дом, а вышедший мужчина предъявил паспорт, забрал пакеты со средствами индивидуальной защиты и четыре заявления, после чего зашел обратно в дом, "где ошибочно расписался во всех".
"Вернув назад все заявления, он предупредил, что остальных нет дома, поэтому получил только один бюллетень для голосования – для себя. Сделав отметку в бюллетени, он опустил его в переносной ящик для голосования", - рассказали в облизбиркоме.
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В комиссии пояснили, что члены участковой комиссии сделали соответствующую отметку в реестре голосования "на дому" и по возвращении на участок внесли информацию в список участников голосования только по одному избирателю. Они планировали вернуться в этот дом для организации голосования для остальных жильцов.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором могут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, проходит с 25 по 30 июня.
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