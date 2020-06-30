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Мосгорсуд утвердил приговор экс-премьеру Дагестана Гамидову за махинации
Мосгорсуд во вторник признал законным приговор в 6,5 и 5,5 лет колонии общего режима бывшему врио премьера Дагестана Абдуcамаду Гамидову и его заму Раюдину... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:56
абдусамад гамидов
республика дагестан
московский городской суд
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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абдусамад гамидов, республика дагестан, московский городской суд, происшествия

Мосгорсуд утвердил приговор экс-премьеру Дагестана Гамидову за махинации

13:50 30.06.2020 (обновлено: 13:56 30.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАбдусамад Гамидов
Абдусамад Гамидов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Абдусамад Гамидов. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным приговор в 6,5 и 5,5 лет колонии общего режима бывшему врио премьера Дагестана Абдуcамаду Гамидову и его заму Раюдину Юсуфову за махинацию с 41 миллионом рублей, сообщил РИА Новости адвокат Эдуард Исецкий.
"Наши апелляционные жалобы удовлетворили частично, исключили указание в приговоре о присвоении, в остальной части оставили без удовлетворения, а приговор без изменения", - сказал собеседник агентства.
По словам адвоката, Мосгорсуд допросил главного свидетеля по этому делу Шамиля Кадиева – руководителя местной "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика". Тот заверил, что все выделяемые деньги использовались по назначению.
Сам Кадиев сейчас содержится под стражей. Он проходит еще по шести эпизодам преступлений, связанных с растратой бюджетных средств, а также подкупом высокопоставленных региональных чиновников.
Абдусамад Гамидов, задержанный сотрудниками ФСБ РФ. Архивное фото
6 февраля 2018, 14:39
Бывший глава правительства Дагестана Гамидов отверг обвинения в хищениях
Согласно приговору Лефортовского суда Москвы, Гамидов и Юсуфов растратили 41 миллион рублей, выделенный на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому являются еще ряд высокопоставленных чиновников Дагестана.
Суд установил, что чиновники совершили преступление "из корыстных побуждений с целью обогащения". При этом организатором преступной группы, по мнению суда, выступило неназванное "иное лицо номер один", дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
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Абдусамад ГамидовРеспублика ДагестанМосковский городской судПроисшествия
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