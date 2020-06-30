https://ria.ru/20200630/1573680255.html
Мосгорсуд утвердил приговор экс-премьеру Дагестана Гамидову за махинации
Мосгорсуд во вторник признал законным приговор в 6,5 и 5,5 лет колонии общего режима бывшему врио премьера Дагестана Абдуcамаду Гамидову и его заму Раюдину... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:50
2020-06-30T13:56
абдусамад гамидов
республика дагестан
московский городской суд
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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абдусамад гамидов, республика дагестан, московский городской суд, происшествия
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Мосгорсуд во вторник признал законным приговор в 6,5 и 5,5 лет колонии общего режима бывшему врио премьера Дагестана Абдуcамаду Гамидову
и его заму Раюдину Юсуфову
за махинацию с 41 миллионом рублей, сообщил РИА Новости адвокат Эдуард Исецкий.
"Наши апелляционные жалобы удовлетворили частично, исключили указание в приговоре о присвоении, в остальной части оставили без удовлетворения, а приговор без изменения", - сказал собеседник агентства.
По словам адвоката, Мосгорсуд допросил главного свидетеля по этому делу Шамиля Кадиева – руководителя местной "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика". Тот заверил, что все выделяемые деньги использовались по назначению.
Сам Кадиев сейчас содержится под стражей. Он проходит еще по шести эпизодам преступлений, связанных с растратой бюджетных средств, а также подкупом высокопоставленных региональных чиновников.
Согласно приговору Лефортовского суда Москвы
, Гамидов и Юсуфов растратили 41 миллион рублей, выделенный на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале
. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому являются еще ряд высокопоставленных чиновников Дагестана.
Суд установил, что чиновники совершили преступление "из корыстных побуждений с целью обогащения". При этом организатором преступной группы, по мнению суда, выступило неназванное "иное лицо номер один", дело в отношении которого выделено в отдельное производство.