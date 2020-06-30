Мосгорсуд утвердил приговор экс-премьеру Дагестана Гамидову за махинации

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным приговор в 6,5 и 5,5 лет колонии общего режима бывшему врио премьера Дагестана Абдуcамаду Мосгорсуд во вторник признал законным приговор в 6,5 и 5,5 лет колонии общего режима бывшему врио премьера Дагестана Абдуcамаду Гамидову и его заму Раюдину Юсуфову за махинацию с 41 миллионом рублей, сообщил РИА Новости адвокат Эдуард Исецкий.

"Наши апелляционные жалобы удовлетворили частично, исключили указание в приговоре о присвоении, в остальной части оставили без удовлетворения, а приговор без изменения", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, Мосгорсуд допросил главного свидетеля по этому делу Шамиля Кадиева – руководителя местной "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика". Тот заверил, что все выделяемые деньги использовались по назначению.

Сам Кадиев сейчас содержится под стражей. Он проходит еще по шести эпизодам преступлений, связанных с растратой бюджетных средств, а также подкупом высокопоставленных региональных чиновников.

Согласно приговору Лефортовского суда Москвы , Гамидов и Юсуфов растратили 41 миллион рублей, выделенный на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале . Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому являются еще ряд высокопоставленных чиновников Дагестана.