https://ria.ru/20200630/1573679720.html
Зюганов назвал идею многодневного голосования на выборах сомнительной
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает сомнительным предложение распространить практику голосования в течение нескольких дней и на выборы, отметив, что такой... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:43
2020-06-30T13:43
голосование по поправкам в конституцию
валентина матвиенко
геннадий зюганов
владимир путин
политика
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Станислав Попов
Система голосования не защищена от самых примитивных махинаций и ЦИК это не отрицает. Голосование должно быть только личным на участках. Это голосование должно быть отменено.
42
Denis Inkognito
Да она ужасна а не соинительна. Нарушены все принципы обеспечения достоверности результатов, какие только можно.
24
5
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, геннадий зюганов, владимир путин, политика
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
считает сомнительным предложение распространить практику голосования в течение нескольких дней и на выборы, отметив, что такой подход станет еще одним способом получить нужный для властей результат.
Ранее спикер Совета Валентина Матвиенко
предложила обсудить возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней, которая применяется на всеобщем голосовании по поправкам в Конституцию РФ, и на выборы.
"Мягко говоря, это предложение абсолютно сомнительно", - сказал Зюганов РИА Новости.
Он отметил, что действующее в РФ сегодня избирательное законодательство предусматривает проведение выборов по классической форме. По мнению политика, любые выборы эффективны, если в этом активно участвуют партии.
Лидер компартии подчеркнул, что голосование по поправкам в конституцию "по сути дела не выборы, не референдум, а общественный опрос". В этой связи политик задался вопросом, если практику голосования в несколько дней распространить и на выборы, как будет контролироваться весь процесс в течение недели, как проводить агитацию, кто будет наблюдать за его правильностью.
"Это все профанация, и выльется в откровенный особо изощренный способ дать нужный результат за счёт устранения общественности за контролем от этого процесса", - считает Зюганов.
Кроме того, он выразил сомнение в возможности контролировать чистоту электронного голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин
подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.