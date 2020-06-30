Зюганов назвал идею многодневного голосования на выборах сомнительной

Он отметил, что действующее в РФ сегодня избирательное законодательство предусматривает проведение выборов по классической форме. По мнению политика, любые выборы эффективны, если в этом активно участвуют партии.

Лидер компартии подчеркнул, что голосование по поправкам в конституцию "по сути дела не выборы, не референдум, а общественный опрос". В этой связи политик задался вопросом, если практику голосования в несколько дней распространить и на выборы, как будет контролироваться весь процесс в течение недели, как проводить агитацию, кто будет наблюдать за его правильностью.