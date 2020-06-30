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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573679720.html
Зюганов назвал идею многодневного голосования на выборах сомнительной
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает сомнительным предложение распространить практику голосования в течение нескольких дней и на выборы, отметив, что такой... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:43
голосование по поправкам в конституцию
валентина матвиенко
геннадий зюганов
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200630/1573674808.html
https://ria.ru/20200630/1573664392.html
Система голосования не защищена от самых примитивных махинаций и ЦИК это не отрицает. Голосование должно быть только личным на участках. Это голосование должно быть отменено.
42
Да она ужасна а не соинительна. Нарушены все принципы обеспечения достоверности результатов, какие только можно.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3bebf604d292e154971bffc30882a59c.jpg
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РИА Новости
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60
валентина матвиенко, геннадий зюганов, владимир путин, политика

Зюганов назвал идею многодневного голосования на выборах сомнительной

13:43 30.06.2020
879
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов
 Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает сомнительным предложение распространить практику голосования в течение нескольких дней и на выборы, отметив, что такой подход станет еще одним способом получить нужный для властей результат.
Ранее спикер Совета Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней, которая применяется на всеобщем голосовании по поправкам в Конституцию РФ, и на выборы.
"Мягко говоря, это предложение абсолютно сомнительно", - сказал Зюганов РИА Новости.
Он отметил, что действующее в РФ сегодня избирательное законодательство предусматривает проведение выборов по классической форме. По мнению политика, любые выборы эффективны, если в этом активно участвуют партии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:34Голосование по поправкам в Конституцию
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Лидер компартии подчеркнул, что голосование по поправкам в конституцию "по сути дела не выборы, не референдум, а общественный опрос". В этой связи политик задался вопросом, если практику голосования в несколько дней распространить и на выборы, как будет контролироваться весь процесс в течение недели, как проводить агитацию, кто будет наблюдать за его правильностью.
"Это все профанация, и выльется в откровенный особо изощренный способ дать нужный результат за счёт устранения общественности за контролем от этого процесса", - считает Зюганов.
Кроме того, он выразил сомнение в возможности контролировать чистоту электронного голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
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292800022
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Голосование по поправкам в КонституциюВалентина МатвиенкоГеннадий ЗюгановВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Система голосования не защищена от самых примитивных махинаций и ЦИК это не отрицает. Голосование должно быть только личным на участках. Это голосование должно быть отменено.
30 июня, 13:45
Станислав Попов
3400026
Да она ужасна а не соинительна. Нарушены все принципы обеспечения достоверности результатов, какие только можно.
30 июня, 13:54
DIDenis Inkognito
1800114
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