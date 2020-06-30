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Дрозденко подал документы на участие в выборах главы Ленобласти
Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подал документы для участия в выборах главы региона, которые пройдут 13 сентября, сообщает... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:38
александр дрозденко
единая россия
ленинградская область
волхов
политика
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353
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александр дрозденко, единая россия, ленинградская область, волхов, политика

Дрозденко подал документы на участие в выборах главы Ленобласти

13:38 30.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подал документы для участия в выборах главы региона, которые пройдут 13 сентября, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подал документы для участия в выборах", - говорится в сообщении.
Ранее кандидатура Дрозденко была выбрана в ходе тайного голосования на XXIX конференции регионального отделения партии "Единая Россия" в Волхове.
В декабре Дрозденко заявил, что его решение об участии в выборах главы региона в 2020 году будет зависеть от оценки его работы жителями Ленобласти и президентом РФ. Срок полномочий Дрозденко на посту губернатора Ленинградской области истекает в сентябре 2020 года, он работает в этой должности с 2012 года.
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Александр ДрозденкоЕдиная РоссияЛенинградская областьВолховПолитика
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