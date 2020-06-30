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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573678940.html
Путин выступает с обращением к россиянам перед голосованием по поправкам
Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к россиянам перед голосованием по поправкам к Конституции. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:40
обращение путина 30 июня 2020 года
голосование по поправкам в конституцию
россия
владимир путин
политика
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О каком современном образовании вы говорите Владимир Владимирович? У нас школы 11-летки закрываются в сельской местности Дмитровского района несмотря на многочисленные обращения граждан. У нас строятся мусорозжигательные заводы в Солнечногорске, Сергеево-Посаде, Наро-Фоминске, по технологиям от которых отказались все страны Европы, а это страшная онкология . Диоксид вам на голову. За что, вы, так унижаете народ, который все время вас поддерживал? Прозрейте наконец, пока ещё не поздно, если вас обманывают и лгут вам люди, которых вы назначали на соответствующие должности и посты.
11
Проголосовать обязательно надо,а лучше против.
11
7
россия
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573673550_0:65:3072:1792_1400x0_80_0_0_e0e319105898f7fbcb8ae95732200135.jpg
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РИА Новости
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60
обращение путина 30 июня 2020 года, россия, владимир путин, политика

Путин выступает с обращением к россиянам перед голосованием по поправкам

13:33 30.06.2020 (обновлено: 13:40 30.06.2020)
26568
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к россиянам перед голосованием по поправкам к Конституции.
Президент обратился к россиянам на фоне Ржевского мемориала Советскому солдату, открыть который должен во вторник. Участие в церемонии примет президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
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Обсудить 7
Голосование по поправкам в КонституциюОбращение Путина 30 июня 2020 годаРоссияВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
О каком современном образовании вы говорите Владимир Владимирович? У нас школы 11-летки закрываются в сельской местности Дмитровского района несмотря на многочисленные обращения граждан. У нас строятся мусорозжигательные заводы в Солнечногорске, Сергеево-Посаде, Наро-Фоминске, по технологиям от которых отказались все страны Европы, а это страшная онкология . Диоксид вам на голову. За что, вы, так унижаете народ, который все время вас поддерживал? Прозрейте наконец, пока ещё не поздно, если вас обманывают и лгут вам люди, которых вы назначали на соответствующие должности и посты.
30 июня, 15:01
Людмила
710102
Проголосовать обязательно надо,а лучше против.
30 июня, 15:02
Хромцов Александр Хромцов
900002
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