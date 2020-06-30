https://ria.ru/20200630/1573678940.html
Путин выступает с обращением к россиянам перед голосованием по поправкам
Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к россиянам перед голосованием по поправкам к Конституции. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:33
2020-06-30T13:40
обращение путина 30 июня 2020 года
голосование по поправкам в конституцию
россия
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200622/1573263887.html
Людмила
О каком современном образовании вы говорите Владимир Владимирович? У нас школы 11-летки закрываются в сельской местности Дмитровского района несмотря на многочисленные обращения граждан. У нас строятся мусорозжигательные заводы в Солнечногорске, Сергеево-Посаде, Наро-Фоминске, по технологиям от которых отказались все страны Европы, а это страшная онкология . Диоксид вам на голову. За что, вы, так унижаете народ, который все время вас поддерживал? Прозрейте наконец, пока ещё не поздно, если вас обманывают и лгут вам люди, которых вы назначали на соответствующие должности и посты.
11
Хромцов Александр Хромцов
Проголосовать обязательно надо,а лучше против.
11
7
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573673550_0:65:3072:1792_1400x0_80_0_0_e0e319105898f7fbcb8ae95732200135.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обращение путина 30 июня 2020 года, россия, владимир путин, политика