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Жительница Камчатки получила условный срок за истязание ребенка
Жительница Камчатки, которая вместе с супругом избивала трёхлетнего мальчика, приговорена судом к 3 годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба краевой РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:32
2020-06-30T13:32
елизово
камчатский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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елизово, камчатский край, происшествия
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн — РИА Новости. Жительница Камчатки, которая вместе с супругом избивала трёхлетнего мальчика, приговорена судом к 3 годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
История получила общественный резонанс после того, как в соцсетях появился ролик, на котором женщина бьёт маленького ребёнка. Выяснилось, что инцидент произошёл в городе Елизово
прошлым летом. Видео было снято в квартире родного дяди мальчика, а женщина – это его супруга. Мальчик оказался в этой семье после того, как его родная мать была лишена родительских прав за пьянство.
В отношении супругов было возбуждено уголовное дело об истязании ребёнка. Ранее мужчина получил условный срок.
"В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину, раскаивалась в содеянном. Суд, признав подсудимую виновной в совершении инкриминируемого деяния, назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Иск прокурора о возмещении морального вреда удовлетворен на сумму 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отметили, что приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщали, что ребёнку, которого истязали дядя-опекун и его супруга, в январе этого года нашли новую семью.