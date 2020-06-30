Жительница Камчатки получила условный срок за истязание ребенка

"В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину, раскаивалась в содеянном. Суд, признав подсудимую виновной в совершении инкриминируемого деяния, назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Иск прокурора о возмещении морального вреда удовлетворен на сумму 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.