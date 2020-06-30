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Жительница Камчатки получила условный срок за истязание ребенка
Жительница Камчатки, которая вместе с супругом избивала трёхлетнего мальчика, приговорена судом к 3 годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба краевой РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:32
елизово
камчатский край
происшествия
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елизово, камчатский край, происшествия

Жительница Камчатки получила условный срок за истязание ребенка

13:32 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн — РИА Новости. Жительница Камчатки, которая вместе с супругом избивала трёхлетнего мальчика, приговорена судом к 3 годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
История получила общественный резонанс после того, как в соцсетях появился ролик, на котором женщина бьёт маленького ребёнка. Выяснилось, что инцидент произошёл в городе Елизово прошлым летом. Видео было снято в квартире родного дяди мальчика, а женщина – это его супруга. Мальчик оказался в этой семье после того, как его родная мать была лишена родительских прав за пьянство.
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В отношении супругов было возбуждено уголовное дело об истязании ребёнка. Ранее мужчина получил условный срок.
"В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину, раскаивалась в содеянном. Суд, признав подсудимую виновной в совершении инкриминируемого деяния, назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Иск прокурора о возмещении морального вреда удовлетворен на сумму 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отметили, что приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщали, что ребёнку, которого истязали дядя-опекун и его супруга, в январе этого года нашли новую семью.
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