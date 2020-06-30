Астроном оценила шансы падения на Землю астероида-"убийцы" динозавров

"Тела с диаметром от 10 км падают на Землю раз в 100 миллионов лет. Считается, что именно такой метеорит ударил в Землю 65 миллионов лет назад, и это событие связывают с гибелью динозавров. То есть по статистике еще 35 миллионов лет мы можем не волноваться", - сказала она.