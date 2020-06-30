Астроном оценила шансы падения на Землю астероида-"убийцы" динозавров

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Падения на Землю астероида размером более 10 км - такой, согласно гипотезе, мог убить динозавров - в ближайшие 35 миллионов лет ожидать не стоит, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.
"Тела с диаметром от 10 км падают на Землю раз в 100 миллионов лет. Считается, что именно такой метеорит ударил в Землю 65 миллионов лет назад, и это событие связывают с гибелью динозавров. То есть по статистике еще 35 миллионов лет мы можем не волноваться", - сказала она.
По ее словам, падения тел с диаметром больше 1 км случаются раз в 600 тысяч лет, 100-метровые тела приземляются раз в 5 тысяч лет. "Тела диаметром 30 метров, к которым можно отнести челябинский метеорит, прилетают раз в 250 лет", - добавила она.
День астероида во всем мире отмечают 30 июня, он утвержден решением ООН в 2016 году в честь годовщины Тунгусского события 30 июня 1908 года.