Парламент Китая одобрил закон о национальной безопасности Гонконга

ПЕКИН, 30 июн — РИА Новости. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа Китая ) одобрил закон о национальной безопасности Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа) одобрил закон о национальной безопасности Гонконга , сообщает агентство Синьхуа

Документ приняли на завершившейся сегодня 20-й сессии Постоянного комитета. Его включат в приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Согласно кадрам с голосования, показанным в эфире Центрального телевидения Китая, закон приняли единогласно — 162 депутатов проголосовали за. Председатель КНР Си Цзиньпин , в свою очередь, подписал указ, согласно которому закон вступает в силу с 30 июня.

Сообщается, что в законе шесть глав и 66 статей. Проект документа опубликовали 20 июня, вносились ли в него изменения, не уточняется.

В законе оговариваются основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за ее поддержание. В частности, устанавливается наказание за такие преступления, как сепаратизм, попытки подрыва государственной власти, терроризм и вступление в сговор с иностранными государствами или антикитайскими силами за границей.

Так, центральное правительство создаст в Гонконге управление по обеспечению национальной безопасности, которое будет анализировать ситуацию с нацбезопасностью в специальном административном районе, составлять рекомендации, заниматься наблюдением, координацией и поддержкой действий властей Гонконга, а также собирать разведывательную информацию и вести уголовные дела, непосредственно связанные с угрозой национальной безопасности. Кроме того, управление должно создать координационный механизм для оперативного обмена информацией с правоохранительными и судебными органами Гонконга.

Гонконг со своей стороны должен создать комитет по обеспечению национальной безопасности, который будет отвечать за соответствующую работу и отчитываться перед центральным правительством. Председателем станет глава администрации Гонконга, в комитет также войдут министры финансов, юстиции, общественной безопасности, главы полицейского и таможенного управлений. Глава администрации будет назначать судей для рассмотрения дел, связанных с угрозой национальной безопасности. Новое подразделение создадут и в полицейском управлении города.

Разбирать дела об угрозах национальной безопасности, за исключением особых случаев, будут в Гонконге. В законе особо подчеркивается, что при этом необходимо уважать и соблюдать права и свободы человека в соответствии с положениями Основного закона Гонконга и международными пактами о о гражданских и политических правах, а также об экономических, социальных и культурных правах.