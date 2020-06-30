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Парламент Китая одобрил закон о национальной безопасности Гонконга
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа Китая) одобрил закон о национальной безопасности Гонконга,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:57
всекитайское собрание народных представителей
гонконг
китай
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РИА Новости
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353
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всекитайское собрание народных представителей, гонконг, китай, в мире

Парламент Китая одобрил закон о национальной безопасности Гонконга

13:21 30.06.2020 (обновлено: 14:57 30.06.2020)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЗдание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине
Здание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 30 июн — РИА Новости. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа Китая) одобрил закон о национальной безопасности Гонконга, сообщает агентство Синьхуа.
Документ приняли на завершившейся сегодня 20-й сессии Постоянного комитета. Его включат в приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
Согласно кадрам с голосования, показанным в эфире Центрального телевидения Китая, закон приняли единогласно — 162 депутатов проголосовали за. Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, подписал указ, согласно которому закон вступает в силу с 30 июня.
Сообщается, что в законе шесть глав и 66 статей. Проект документа опубликовали 20 июня, вносились ли в него изменения, не уточняется.
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Эксперт прокомментировал закон о национальной безопасности Гонконга
В законе оговариваются основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за ее поддержание. В частности, устанавливается наказание за такие преступления, как сепаратизм, попытки подрыва государственной власти, терроризм и вступление в сговор с иностранными государствами или антикитайскими силами за границей.
Так, центральное правительство создаст в Гонконге управление по обеспечению национальной безопасности, которое будет анализировать ситуацию с нацбезопасностью в специальном административном районе, составлять рекомендации, заниматься наблюдением, координацией и поддержкой действий властей Гонконга, а также собирать разведывательную информацию и вести уголовные дела, непосредственно связанные с угрозой национальной безопасности. Кроме того, управление должно создать координационный механизм для оперативного обмена информацией с правоохранительными и судебными органами Гонконга.
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Гонконг со своей стороны должен создать комитет по обеспечению национальной безопасности, который будет отвечать за соответствующую работу и отчитываться перед центральным правительством. Председателем станет глава администрации Гонконга, в комитет также войдут министры финансов, юстиции, общественной безопасности, главы полицейского и таможенного управлений. Глава администрации будет назначать судей для рассмотрения дел, связанных с угрозой национальной безопасности. Новое подразделение создадут и в полицейском управлении города.
Разбирать дела об угрозах национальной безопасности, за исключением особых случаев, будут в Гонконге. В законе особо подчеркивается, что при этом необходимо уважать и соблюдать права и свободы человека в соответствии с положениями Основного закона Гонконга и международными пактами о о гражданских и политических правах, а также об экономических, социальных и культурных правах.
Еще на стадии обсуждения законопроект вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и многих западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района.
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Всекитайское собрание народных представителейГонконгКитайВ мире
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