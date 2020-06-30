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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573677940.html
ЦИК не получала жалоб по голосованию для рассмотрения на заседании
В ЦИК до сих пор не поступило ни одной жалобы по голосованию по конституции, которая требовала бы рассмотрения на заседании центризбиркома, заявила председатель РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:19
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, конституция рф, цик рф, москва, санкт-петербург, общество

ЦИК не получала жалоб по голосованию для рассмотрения на заседании

13:19 30.06.2020
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Голосование по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Голосование по поправкам в Конституцию. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В ЦИК до сих пор не поступило ни одной жалобы по голосованию по конституции, которая требовала бы рассмотрения на заседании центризбиркома, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она озвучила, что по состоянию на 9.00 30 июня в ЦИК поступило рекордное количество письменных обращений – 5612. Из них 3933 касаются просьб разъяснить процедуры голосования и нормы законодательства.
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"Возможное применение административного ресурса, как вы помните, в прошлый раз у нас было 115 таких обращений, на сей момент у нас 134 подобных обращения. Рост очень незначительный за эти дни", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Она добавила, что число обращений о принуждении голосовать определенным образом так и осталось равно двум.
"Не поступило до сих пор ни одной жалобы, ни одного обращения, которые требовали бы рассмотрения на рабочей группе ЦИК и следовательно на заседании ЦИК", - отметила председатель центризбиркома.
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По ее словам, 98 таких жалоб содержат указания о конкретных работодателях. Председатель ЦИК напомнила, что работодателей может ждать преследование по 141 статье УК РФ.
"Лучше не рискуйте, оставьте людей в покое, и своих сотрудников. Пусть люди голосуют так, как они считают нужным и где они считают нужным", - сказала Памфилова.
По ее словам, по этим обращениям сведения оперативно направлены для рассмотрения мэру Москвы, в правительство Москвы, прокуратуру Москвы, губернатору Санкт-Петербурга, в администрацию губернатора и правительство Санкт-Петербурга, в прокуратуру Санкт-Петербурга, высшим должностным лицам других субъектов, в органы исполнительной власти субъектов, в органы прокуратуры субъектов.
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Все они, подчеркнула Памфилова, остаются на контроле ЦИК не только после завершения голосования.
"После завершения кампании мы не допустим, чтобы кто-то из этих людей пострадал у себя на работе или еще где-то", - резюмировала она.
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФМоскваСанкт-ПетербургОбщество
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