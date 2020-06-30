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Узбекистан возобновит встречи по вступлению в ВТО
Узбекистан и Всемирная торговая организация (ВТО) 7 июля после почти 15-летнего перерыва возобновят заседание совместной рабочей группы по вступлению страны в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:10
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узбекистан
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шавкат мирзиеев, ташкент, южная корея, узбекистан, экономика

Узбекистан возобновит встречи по вступлению в ВТО

13:10 30.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 30 июн - РИА Новости. Узбекистан и Всемирная торговая организация (ВТО) 7 июля после почти 15-летнего перерыва возобновят заседание совместной рабочей группы по вступлению страны в эту организацию, пока они будут проходить в формате видеоконференции из-за коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.
Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО. В последующие годы эта рабочая группа собиралась только трижды, последний раз – в октябре 2005 года. Ранее МИД страны рассчитывал, что заседания рабочей группы начнутся в конце марта - начале апреля этого года. Однако из-за пандемии коронавируса в эти сроки встречи возобновить не удалось.
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По данным пресс-службы ведомства, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел очередное заседание межведомственной комиссии по работе с ВТО, где обсуждались вопросы возобновления заседания переговорной группы.
"С учетом текущей эпидемиологической ситуации четвертое заседание рабочей группы по вступлению Республики Узбекистан в ВТО будет проведено 7 июля текущего года в "гибридном" формате", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИВТ. По данным ведомства, делегации дипмиссий иностранных государств в Женеве, экспертные группы и делегация Узбекистана в Ташкенте будут работать в режиме видеоконференции.
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По данным пресс-службы, процесс вступления Узбекистана в ВТО "является важной задачей и требует оперативного решения комплекса вопросов, затрагивающих ряд факторов социально-экономического развития страны".
В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД страны, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.
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Шавкат МирзиеевТашкентЮжная КореяУзбекистанЭкономика
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