Узбекистан возобновит встречи по вступлению в ВТО

Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО. В последующие годы эта рабочая группа собиралась только трижды, последний раз – в октябре 2005 года. Ранее МИД страны рассчитывал, что заседания рабочей группы начнутся в конце марта - начале апреля этого года. Однако из-за пандемии коронавируса в эти сроки встречи возобновить не удалось.