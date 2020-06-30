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В Петербурге более 24 тысяч человек заразились коронавирусом
Более 24 тысяч человек заразились коронавирусной инфекцией в Петербурге с начала пандемии, 17,3 тысячи уже выздоровели, сообщает городской оперштаб во вторник. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:06
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В Петербурге более 24 тысяч человек заразились коронавирусом

13:06 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Более 24 тысяч человек заразились коронавирусной инфекцией в Петербурге с начала пандемии, 17,3 тысячи уже выздоровели, сообщает городской оперштаб во вторник.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 24 207 случаев заражения COVID-19. Умерли 1136 человек. Выздоровели 17 310 человек", - говорится в сообщении.
Прирост новых случаев COVID-19 за минувшие сутки составил 253 случая против 219 на понедельник. Число обследованных на коронавирус за сутки – 15 857 человек.
Как сообщалось, в Петербурге с воскресенья открылись парки и скверы, а также детские и спортивные площадки. С понедельника в рамках смягчения мер по коронавирусу возобновили работу летние кафе и Ленинградский зоопарк.
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С 5 июня жителям Петербурга разрешили посещать храмы при соблюдении санитарных требований, открыли для посещения кладбища. С 8 июня в городе возобновили работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, автосалоны и офисы строительных компаний. С 15 июня в Петербурге возобновили работу парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии. Также возобновлен тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Петербурга. С 22 июня возобновилось оказание услуг каршеринга, а также работа санаториев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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