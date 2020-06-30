В Петербурге более 24 тысяч человек заразились коронавирусом

Прирост новых случаев COVID-19 за минувшие сутки составил 253 случая против 219 на понедельник. Число обследованных на коронавирус за сутки – 15 857 человек.

Как сообщалось, в Петербурге с воскресенья открылись парки и скверы, а также детские и спортивные площадки. С понедельника в рамках смягчения мер по коронавирусу возобновили работу летние кафе и Ленинградский зоопарк.

С 5 июня жителям Петербурга разрешили посещать храмы при соблюдении санитарных требований, открыли для посещения кладбища. С 8 июня в городе возобновили работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, автосалоны и офисы строительных компаний. С 15 июня в Петербурге возобновили работу парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии. Также возобновлен тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Петербурга. С 22 июня возобновилось оказание услуг каршеринга, а также работа санаториев.