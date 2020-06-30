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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573675939.html
Памфилова рассказала о поступивших обращениях в справочный центр ЦИК
Из всех обращений, поступивших в информационно-справочный центр Центризбиркома, всего 2% содержат информацию о возможных нарушениях на голосовании по... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:47
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
здоровье - общество
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, здоровье - общество, цик рф, политика

Памфилова рассказала о поступивших обращениях в справочный центр ЦИК

12:47 30.06.2020
196
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Из всех обращений, поступивших в информационно-справочный центр Центризбиркома, всего 2% содержат информацию о возможных нарушениях на голосовании по конституции, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По слова Памфиловой, на 30 июня обработано 467 802 обращений, поступивших в информационно-справочный центр ЦИК России.
"Из всех этих сообщений и обращений, количество жалоб, содержащих информацию о проблемах, недостатках, возможных правонарушениях, составляет чуть более 2%", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК во вторник.
Голосование по поправкам к Конституции: день шестой
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.

Мужчина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
1 из 14

Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
2 из 14

Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.

Информационные плакаты на избирательном участке №922 во Владивостоке
3 из 14

Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Пресс-служба Российского исторического общества / Перейти в фотобанк

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
4 из 14

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Российского исторического общества
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.

Женщина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
5 из 14

Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Для 76 процентов голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.

Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
6 из 14

Для 76 процентов голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Более 70 процентов опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.

Женщина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
7 из 14

Более 70 процентов опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанк

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
8 из 14

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.

Женщине измеряют температуру при входе на избирательный участок во Владивостоке, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
9 из 14

По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Большинство людей примут участие добровольно, считают 81 процент россиян.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
10 из 14

Большинство людей примут участие добровольно, считают 81 процент россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Избиратели голосуют в Новосибирске.

Избиратели на избирательном участке в Новосибирске, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
11 из 14

Избиратели голосуют в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Голосование на избирательном участке № 322 в Казани.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №322 в Казани
12 из 14

Голосование на избирательном участке № 322 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Избирательный участок № 1920 в Санкт-Петербурге.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге
13 из 14

Избирательный участок № 1920 в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Женщина на избирательном участке в Новосибирске.

Женщина на избирательном участке в Новосибирске, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
14 из 14

Женщина на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 14

Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 14

Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Российского исторического общества
Перейти в фотобанк
5 из 14

Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 14

Для 76 процентов голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 14

Более 70 процентов опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 14

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
9 из 14

По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Большинство людей примут участие добровольно, считают 81 процент россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 14

Избиратели голосуют в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Голосование на избирательном участке № 322 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
13 из 14

Избирательный участок № 1920 в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Женщина на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
100002
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаЗдоровье - ОбществоЦИК РФПолитика
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