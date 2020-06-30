https://ria.ru/20200630/1573675851.html
Эксперт: у онкобольных очень высок риск заболеть COVID-19
Пациенты с онкологией входят в пятерку лидеров по риску заболеваемости коронавирусом из-за угнетенного иммунитета, сообщил академик РАН, главный внештатный... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:45
2020-06-30T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
онкология
рак
андрей каприн
здоровье - общество
российская академия наук
китай
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, онкология, рак, андрей каприн, здоровье - общество, российская академия наук, китай