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Эксперт: у онкобольных очень высок риск заболеть COVID-19
Пациенты с онкологией входят в пятерку лидеров по риску заболеваемости коронавирусом из-за угнетенного иммунитета, сообщил академик РАН, главный внештатный... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:45
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коронавирус covid-19
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андрей каприн
здоровье - общество
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, онкология, рак, андрей каприн, здоровье - общество, российская академия наук, китай

Эксперт: у онкобольных очень высок риск заболеть COVID-19

12:45 30.06.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедики на крыльце "красной зоны"
Медики на крыльце красной зоны
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Медики на крыльце "красной зоны". Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пациенты с онкологией входят в пятерку лидеров по риску заболеваемости коронавирусом из-за угнетенного иммунитета, сообщил академик РАН, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
"Онкологические пациенты входят в пятерку лидеров по риску, данные получены от коллег из Китая. Восприимчивость у онкологических пациентов объяснима. Отмечается повышенный риск заболевания в результате иммуносупрессии (угнетение иммунитета - ред.)... У онкологических пациентов наиболее вероятно развитие тяжелых осложнений, быстрого ухудшения состояния", - рассказал Каприн на онлайн-конференции "Новые вызовы онкологической службы: COVID-19", которая прошла в МИА "Россия сегодня".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ОнкологияракАндрей КапринЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукКитай
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