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ЕК обеспокоена законом по Гонконгу
Еврокомиссия сильно обеспокоена законом по Гонконгу, находится в контакте с международными партнёрами, сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:45
урсула фон дер ляйен
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гонконг
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урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, гонконг, китай, в мире

ЕК обеспокоена законом по Гонконгу

12:45 30.06.2020
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© REUTERS / Tyrone SiuАнтиправительственные протесты в Гонконге
Антиправительственные протесты в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия сильно обеспокоена законом по Гонконгу, находится в контакте с международными партнёрами, сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
Как сообщала ранее во вторник телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на осведомленные источники, постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая, одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге.
Фон дер Ляйен уточнила, что ЕК известно о согласовании законопроекта.
По ее словам, представители Евросоюза неоднократно давали ясно понять, в частности, в рамках прямых контактов с китайским руководством на прошлой неделе, что новый законопроект "не соответствует базовому законодательству Гонконга и международным обязательствам Китая".
"Мы очень сильно обеспокоены этим вопросом", - сказала глава ЕК.
Она также напомнила, что со стороны ЕС уже звучали предупреждения о том, что Китай может столкнуться с "очень негативными последствиями, если будет продвигаться с этим законом", в том числе, для бизнеса, доверия и репутации Китая.
"Мы продолжаем находиться в контакте с нашими международными партнерами и будем внимательно смотреть за тем, как ответить", - сказала она.
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Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзГонконгКитайВ мире
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