Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573675412.html
Таджикистан пересмотрел государственный бюджет из-за COVID-19
Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана на заседании во вторник поддержали предложенные правительством страны поправки по снижению доходной части... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
таджикистан
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, таджикистан, экономика

Таджикистан пересмотрел государственный бюджет из-за COVID-19

12:43 30.06.2020
138
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 30 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана на заседании во вторник поддержали предложенные правительством страны поправки по снижению доходной части госбюджета страны республики на текущий год; с учетом пересмотра дефицит бюджета в текущем году составит 310 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости.
"По ранее составленным прогнозам, доходная часть госбюджета-2020 за счет налоговых и неналоговых поступлений должна была составить 2,349 миллиарда сомони (более 234,9 миллиона долларов), но в связи негативным влиянием пандемии коронавируса на экономку Таджикистана план по доходной части госбюджета на текущий год не будет выполнен", - заявил депутатам нижней палаты глава Минфина Файзиддин Каххорзода.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
По его словам, с учетом пересмотра доходной и расходной части госбюджета Таджикистана на 2020 год его дефицит составит примерно 3,1 миллиарда сомони (310 миллионов долларов).
Расходы госбюджета, исключая социальный сектор, фонд зарплат, пенсий и пособий, будут сокращены на общую сумму 1,822 миллиарда сомони (182,2 миллиона долларов).
Сокращается и финансирование инвестпроектов за счет грантов и кредитов на 977 миллионов сомони (97,7 миллиона долларов).
Для поддержки отрасли медицины и повышения оплаты медработникам, ведущим борьбу с коронавирусом, поддержки отраслей, пострадавших от пандемии, строительства Рогунской ГЭС дополнительно будут выделены 1,9 миллиарда сомони (190 миллионов долларов).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТаджикистанЭкономика
Рекомендуем
Тест на коронавирус
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5900
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуму внесли поправки к законопроекту о нефтеразливах
Продавцы в мясном отделе
Минсельхоз не ожидает дефицита баранины в России
Тест на коронавирус
ПРООН предоставит Таджикистану средства для противодействия COVID-19
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Кубань за пять лет увеличила производство сельхозпродукции на 25%
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Узбекистан возобновит встречи по вступлению в ВТО
Мужчина толкает свой велосипед возле въездной мессы в церкви Bethel AG в Бенгалуру, Индия
Индия хочет усилить контроль за китайскими товарами из стран АСЕАН
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
"Норникель" вложит средства в укрепление защиты опасных объектов
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Официальный курс евро на среду вырос на 31 копейку
Андрей Чибис
Мурманская область стала лидером в СЗФО в борьбе с коронавирусом
Дом правительства Российской Федерации
"Росагролизинг" докапитализируют на шесть миллиардов рублей
Сергей Аксенов
Аксенов оценил значение запуска грузовых поездов по Крымскому мосту
Столица Кабардино-Балкарии Нальчик
Власти КБР примут меры для восстановления турпотока
Мужчина в защитной маске на одной из улиц в Душанбе
В Таджикистане выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом
Российские рубли
Эксперт оценил устойчивость рубля во время пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Жертвы Харви Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
Лента новостейМолния