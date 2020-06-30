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Таджикистан пересмотрел государственный бюджет из-за COVID-19
Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана на заседании во вторник поддержали предложенные правительством страны поправки по снижению доходной части... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:43
2020-06-30T12:43
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коронавирус covid-19, коронавирусы, таджикистан, экономика
ДУШАНБЕ, 30 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана на заседании во вторник поддержали предложенные правительством страны поправки по снижению доходной части госбюджета страны республики на текущий год; с учетом пересмотра дефицит бюджета в текущем году составит 310 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости.
"По ранее составленным прогнозам, доходная часть госбюджета-2020 за счет налоговых и неналоговых поступлений должна была составить 2,349 миллиарда сомони (более 234,9 миллиона долларов), но в связи негативным влиянием пандемии коронавируса
на экономку Таджикистана
план по доходной части госбюджета на текущий год не будет выполнен", - заявил депутатам нижней палаты глава Минфина Файзиддин Каххорзода.
По его словам, с учетом пересмотра доходной и расходной части госбюджета Таджикистана на 2020 год его дефицит составит примерно 3,1 миллиарда сомони (310 миллионов долларов).
Расходы госбюджета, исключая социальный сектор, фонд зарплат, пенсий и пособий, будут сокращены на общую сумму 1,822 миллиарда сомони (182,2 миллиона долларов).
Сокращается и финансирование инвестпроектов за счет грантов и кредитов на 977 миллионов сомони (97,7 миллиона долларов).
Для поддержки отрасли медицины и повышения оплаты медработникам, ведущим борьбу с коронавирусом, поддержки отраслей, пострадавших от пандемии, строительства Рогунской ГЭС дополнительно будут выделены 1,9 миллиарда сомони (190 миллионов долларов).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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