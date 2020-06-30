Продюсер "Смешариков" рассказала, в чем состоит уникальность мультфильма

"На мой взгляд, наши главные герои сразу визуально запоминаются. Изначально у нас было нарисовано 20 персонажей, а в итоге осталась линейка из девяти и нашего робота Биби. Важным моментом является то, что сериал задумывался для широкой семейной аудитории, в нем заложены двойные смыслы: ребенок и взрослый при одновременном просмотре могут увидеть каждый свое - в этом уникальность "Смешариков". Наш художественный руководитель Анатолий Прохоров, например, говорит, что мы не сюсюкаемся со зрителями, наоборот, серьезную тему грамотно упаковываем в сюжетную линию, тем самым провоцируя ребенка задуматься о важных вещах, а родителю даем подсказку, что стоит обсудить", - рассказала она.