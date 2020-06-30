Продюсер "Смешариков" рассказала, в чем состоит уникальность мультфильма

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уникальность "Смешариков" заключается в заложенных в них двойных смыслах, которые делают мультсериал интересным и привлекательным как для взрослых, так и для детей, заявила в интервью РИА Новости продюсер анимационного проекта Юлия Николаева.
"На мой взгляд, наши главные герои сразу визуально запоминаются. Изначально у нас было нарисовано 20 персонажей, а в итоге осталась линейка из девяти и нашего робота Биби. Важным моментом является то, что сериал задумывался для широкой семейной аудитории, в нем заложены двойные смыслы: ребенок и взрослый при одновременном просмотре могут увидеть каждый свое - в этом уникальность "Смешариков". Наш художественный руководитель Анатолий Прохоров, например, говорит, что мы не сюсюкаемся со зрителями, наоборот, серьезную тему грамотно упаковываем в сюжетную линию, тем самым провоцируя ребенка задуматься о важных вещах, а родителю даем подсказку, что стоит обсудить", - рассказала она.
По ее словам, столь большой перерыв в производстве контента был связан с тем, что команда немного устала от такого большого количества вышедших серий.
"Ведь изначально вышло 208 серий классических "Смешариков" в формате 2D. Но, несмотря на приостановку производства мультфильма в 2D, мы не прекратили производство анимационного контента со Смешариками. Вышли два сезона в 3D, более десяти циклов "Азбук со Смешариками", посвященных различным социально значимым темам, три полнометражных фильма в 3D, а также продолжалась работа над спин-офф проектами "ПинКод" и "Малышарики". Тем не менее мы все равно видели, что наша аудитория считает именно тех самых первых героев "настоящими". Поэтому и было принято решение запускать новый сезон в формате 2D без каких-либо изменений", - пояснила Николаева.
Премьера новых эпизодов "Смешариков", предыдущий сезон которых вышел в 2010 году, состоялась 18 мая в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD. Зрители увидят 52 серии с приключениями полюбившихся героев. Также мультфильм осенью можно будет посмотреть на одном из российских телеканалов.
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