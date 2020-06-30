Юлия Николаева: "Смешарики" популярны из-за заложенных двойных смыслов

Популярный отечественный мультсериал "Смешарики" покорил сердца миллионов зрителей не только в России, но и за ее пределами своими поучительными и увлекательными историями. После продолжительного перерыва создатели проекта выпустили долгожданный новый сезон, который вышел на онлайн-платформе в мае 2020 года. Продюсер анимационного проекта "Смешарики" Юлия Николаева рассказала в интервью РИА Новости о самом популярном персонаже проекта, с чем был связан перерыв в производстве и ждать ли поклонникам продолжения мультфильма. Беседовала Екатерина Сошникова.

— Юлия, расскажите, с чем вы связываете успех "Смешариков"?

— Здесь нужно учитывать сразу несколько моментов, сыгравших решающую роль в успехе проекта. Во-первых, мультсериал появился в 2003 году и стал первым российским анимационным сериалом, созданным в современной России. Такого количества брендов, которое мы видим сейчас, как и конкуренции, не было. Во-вторых, мы были одними из первых, у кого появилось лицензионное агентство, расширившее наши шансы по продвижению бренда и давшее возможность зрителям приобретать продукцию с их любимыми персонажами. Показательными являются, например, продажи журнала "Смешарики", который уже на протяжении 15 лет пользуется большой популярностью. Также под выход нового сезона был запущен хэштег в социальных сетях #ВыроснаСмешариках, под которым аудитория выкладывает фотографии, делится впечатлениями – это, как и многое другое, подтверждает успех мультфильма.

— Конечно, за столько лет у мультфильма появилась многомиллионная аудитория. Чем, по-вашему, "Смешарики" отличаются от других мультфильмов?

— На мой взгляд, наши главные герои сразу визуально запоминаются. Изначально у нас было нарисовано 20 персонажей, а в итоге осталась линейка из девяти и нашего робота Биби. Важным моментом является то, что сериал задумывался для широкой семейной аудитории, в нем заложены двойные смыслы: ребенок и взрослый при одновременном просмотре могут увидеть каждый свое — в этом уникальность "Смешариков". Наш художественный руководитель Анатолий Прохоров, например, говорит, что мы не сюсюкаемся со зрителями, наоборот, серьезную тему грамотно упаковываем в сюжетную линию, тем самым провоцируя ребенка задуматься о важных вещах, а родителю даем подсказку, что стоит обсудить.

— Почему вы решили взять такой большой перерыв в производстве? И не было ли опасений, что мультфильм уже воспримут совсем не так, как раньше?

— Перерыв был взят, наверное, потому, что команда немного устала от такого количества произведенного контента. Ведь изначально вышло 208 серий классических "Смешариков" в формате 2D. Но, несмотря на приостановку производства мультфильма в 2D, мы не прекратили производства анимационного контента со "Смешариками". Вышли два сезона в 3D, более десяти циклов "Азбук со Смешариками", посвященных различным социально значимым темам, три полнометражных фильма в 3D, а также продолжалась работа над спин-офф проектами "ПинКод" и "Малышарики". Тем не менее мы все равно видели, что наша аудитория считает именно тех самых первых героев настоящими, поэтому и было принято решение запускать новый сезон в формате 2D без каких-либо изменений. Перед запуском мы провели внутренние опросы, просмотрели фан-страницы, составили рейтинг любимых серий на YouTube-канале. Это помогло нам заметить определенные тенденции. В итоге команда создателей пришла к выводу, что мы не будем трогать контент проекта, вводить новых главных героев и менять длительность серий. Единственное, что мы решили сделать – изменить подачу мультфильма, то есть по-новому стилизовать продукцию и социальные сети.

— У меня как раз были опасения, что вы решите показать некую эволюцию героев за это время, внести корректировки во внешний вид, например. Хорошо, что этого не случилось. А что вы понимаете под классическими "Смешариками"?

— Для меня это двойные смыслы и глубоко проработанные характеры героев. Мы не затрагиваем хайповые истории, а говорим о вечно актуальных темах. Плюс мультфильм включает в себя разные жанры — от лирики и философии до хоррора и экшена, что также является классикой мультсериала.

© Фото предоставлено пресс-службой группы компаний "Рики" Продюсер "Смешариков" Юлия Николаева © Фото предоставлено пресс-службой группы компаний "Рики" Продюсер "Смешариков" Юлия Николаева

— Самый главный вопрос, который точно задают фанаты мультфильма уже сейчас, будет ли продолжение?

— Мы планируем сейчас сразу несколько сезонов на следующие пять лет. Кроме того, обдумываем создание новых полнометражных фильмов, хотя на данный момент команда полностью сконцентрирована на новом сезоне.

— Есть ли понимание, какие будут сезоны? Ждать ли отличий и нововведений?

— Возможно, сезоны будут отличаться. У нас скоро пройдет креативная сессия с командой, и мы определимся с тем, какими видим следующие сезоны. Однако философия бренда останется неизменной.

— Новый сезон зрители восприняли хорошо? Вы довольны рейтингами?

— Нас рассматривают под лупой! Но одним из главных подтверждений успеха нового сезона являются рейтинги, и здесь приятные результаты. Мы со старта сезона держимся в топ-10 популярных сериалов на "КиноПоиске" с рейтингом сериала 8.9. "Смешарики" имеют также высокую зрительскую оценку, что просто не может не радовать. У нас получилось вернуть тех самых привычных для всех героев, поэтому, на мой взгляд, у нашей команды случился успешный перезапуск проекта. Но мы продолжаем следить за многочисленными откликами, обсуждаем отзывы, поступившие на те или иные серии, и делаем разборы того, что необходимо учесть при создании последующих эпизодов.

— А рассчитываете на широкую зарубежную дистрибуцию?

— В "Смешариках" много отсылок к культурному коду нашей страны, что является уникальностью проекта, но при этом значительно осложняет его дистрибуцию, ведь юмор, заложенный в мультфильме для российского зрителя, тяжело адаптировать для зарубежной аудитории. "Смешарики" создаются прежде всего для отечественного рынка, поэтому главным фокусом для нас остается ориентир на Россию и страны СНГ. Сейчас отмечаем активно растущую популярность "Смешариков" в Казахстане. И не будем забывать, что русская диаспора довольно большая по всему миру, поэтому мы, конечно, уделим внимание международной дистрибуции.

© Фото предоставлено пресс-службой группы компаний "Рики" Продюсер "Смешариков" Юлия Николаевав коллективе © Фото предоставлено пресс-службой группы компаний "Рики" Продюсер "Смешариков" Юлия Николаевав коллективе

— Как думаете, когда-нибудь зрители перестанут смотреть "Смешариков"? Не боитесь, что будет пресыщение?

— Таких опасений нет. Бренд в следующем году отметит 18-летие. И мы знаем, что аудитория, выросшая на "Смешариках", прививает любовь к мультфильму уже своим детям. На мой взгляд, следует и дальше развивать линейку дополнительных продуктов вокруг бренда – делать игры, различные умные устройства или потребительскую электронику. Мы также очень хотим развивать fashion-направление и создать яркую коллекцию одежды для поклонников бренда.

— Ранее вы анонсировали запуск совместного с Китаем анимационного проекта "Панда и Крош". Могли бы рассказать подробности? И почему именно Крош станет главным героем?

— Мы взяли Кроша, потому что по опросам нашей аудитории он является самым популярным Смешариком. Он настолько узнаваем, что даже в элементах брендбука мы отдельно используем только уши, но его все равно узнают! Этот мультсериал расскажет про дружбу и командную работу заводилы Кроша и более размеренной и спокойной Панды. По задумке, Крош и Панда — лучшие друзья, которые живут в магазине игрушек и отправляются в различные приключения по ночам. Проект выйдет на экраны одновременно в России и в Китае осенью, будет 52 серии, рассчитанные на аудиторию 3+.

— На ваш взгляд, какими критериями должен обладать современный мультфильм, чтобы стать популярным?

— Такой рецепт зрительской любви хотели бы знать все анимационные студии. Я думаю, что должна быть широкая линейка персонажей и глубоко проработанные характеры героев. К тому же на данный момент велик запрос на обучение – родители хотят, чтобы ребенок не просто бездумно смотрел тот или иной контент, а проводил время с пользой, обучался новым навыкам и впитывал знания. И если у создателей нет понимания того, что будет рассказывать проект минимум на 50 серий, на мой взгляд, браться за него не стоит, потому что не только красочность, но и разнообразие характеров, продуманные диалоги позволяют бренду стать долгожителем. Также бренду нельзя стоять на месте, нужно экспериментировать, хотя и под пристальным взглядом родительского сообщества и многочисленных психологов.

— А как вы относитесь к тому, что во многие западные анимационные фильмы сейчас вплетают такие темы, как феминизм, однополые браки, тему гендера?

— Отношусь к этому как к некой данности и неизбежности. Контент всегда отражает то, что беспокоит создателей мультфильма. Это рефлексия на происходящие события в мире.

— Если отойти от "Смешариков", какой еще мультфильм вы бы хотели сделать?