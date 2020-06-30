В Кремле исключили перекосы в интересах "Норникеля" в ситуации с аварией

"В разных ситуациях ситуацию контролируют эти разные ведомства... Это касается правоохранительных органов, если речь идет об экологических вопросах, этим занимаются наши экологические ведомства, которые занимаются охраной окружающей среды", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, насколько в Кремле контролируют ситуацию в Норильске.