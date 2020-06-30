Отдельные проблемы не влияют на общий фон голосования, заявил Песков

"Мы не видим никаких угроз для доверия к итогам голосования, которое у нас завершится первого числа. Те, кто желает быть наблюдателем, они работают как наблюдатели. Никаких проблем мы здесь тоже не видим. Какие-то разовые проблемы могут случаться, их невозможно избежать в такой огромной стране, но в целом это не имеет никакого отношения, не оказывает никакого влияния на общий фон голосования и наблюдения... Бывают ошибки, но эти разовые ошибки, они никоим образом не могут ассоциироваться с общим фоном и не должны ассоциироваться", - сказал Песков журналистам.