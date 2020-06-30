Песков: оценивать удачность многодневного голосования нужно по окончании

"Все оценки, конечно, окончательные нужно давать уже по завершении голосования, но наверняка все аспекты будут учитываться", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что учитывается при оценке того насколько удачным было решение разнести голосование на несколько дней.

"Речь идет о голосовании, о его эффективности и о возможности реализовать право на волеизъявление, на то, чтобы использовать свой голос. Это не вопрос антуража. Вы знаете, мы в целом с вами сейчас в необычное время живем, если взять этот год, необычное время для всего мира, не только для России", - ответил Песков на вопрос о том, как президент относится к такому антуражу голосования и видел ли он съемки с голосования у подъездов и на лавочках.