В Волгоградской области умерли два пациента с коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 30 июн - РИА Новости. Еще две смерти от коронавирусной инфекции зафиксированы в Волгоградской области за последние сутки, всего в регионе от COVID-19 скончались 39 человек, сообщает во вторник областной оперштаб в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, на 30 июня в Волгоградской области зарегистрировано 6327 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 95 за последние сутки. Выписаны 2905 человек, 39 скончались, в том числе два летальных случая из-за коронавируса выявлены за последние сутки.
"Оперативный штаб сообщает дополнительную информацию о двух летальных исходах, зарегистрированных за истекшие сутки. Мужчина, 57 лет, проживал в Волгограде… Женщина, 57 лет, проживала в Волгограде", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что у мужчины на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония, а женщина сначала пыталась лечиться самостоятельно, но при ухудшении состояния вызвала скорую помощь, в больнице у нее также обнаружили двустороннюю пневмонию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.