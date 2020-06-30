В Волгоградской области умерли два пациента с коронавирусом

По данным ведомства, на 30 июня в Волгоградской области зарегистрировано 6327 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 95 за последние сутки. Выписаны 2905 человек, 39 скончались, в том числе два летальных случая из-за коронавируса выявлены за последние сутки.