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В Волгоградской области умерли два пациента с коронавирусом
Еще две смерти от коронавирусной инфекции зафиксированы в Волгоградской области за последние сутки, всего в регионе от COVID-19 скончались 39 человек, сообщает... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:29
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгоградской области умерли два пациента с коронавирусом

12:29 30.06.2020
495
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 30 июн - РИА Новости. Еще две смерти от коронавирусной инфекции зафиксированы в Волгоградской области за последние сутки, всего в регионе от COVID-19 скончались 39 человек, сообщает во вторник областной оперштаб в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, на 30 июня в Волгоградской области зарегистрировано 6327 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 95 за последние сутки. Выписаны 2905 человек, 39 скончались, в том числе два летальных случая из-за коронавируса выявлены за последние сутки.
"Оперативный штаб сообщает дополнительную информацию о двух летальных исходах, зарегистрированных за истекшие сутки. Мужчина, 57 лет, проживал в Волгограде… Женщина, 57 лет, проживала в Волгограде", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что у мужчины на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония, а женщина сначала пыталась лечиться самостоятельно, но при ухудшении состояния вызвала скорую помощь, в больнице у нее также обнаружили двустороннюю пневмонию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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