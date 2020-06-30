В Кремле не рассматривали возможность многодневного голосования в будущем

"Нет, пока это никак не обсуждалось и не рассматривалось", - сказал Песков журналистам.

"Я не думаю, что здесь есть какая-то позиция, наверное, виднее Центризбиркому, насколько это удобно, насколько это эффективно. Это все-таки Центризбирком как специалисты должны формулировать точку зрения прежде всего", - пояснил он.