https://ria.ru/20200630/1573673213.html
Путин, Эрдоган и Роухани пообщаются в среду по видеосвязи
В Кремле подтвердили проведение в среду видеоконференции между президентом РФ Владимиром Путиным, главой Турции Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:18
2020-06-30T12:18
россия
хасан роухани
дмитрий песков
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
иран
в мире
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россия
турция
иран
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155874/69/1558746990_0:100:3197:1899_1400x0_80_0_0_1239f2bc830612d7007a5ac61aad04e1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хасан роухани, дмитрий песков, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, иран, в мире