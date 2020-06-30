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Путин, Эрдоган и Роухани пообщаются в среду по видеосвязи
В Кремле подтвердили проведение в среду видеоконференции между президентом РФ Владимиром Путиным, главой Турции Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:18
россия
хасан роухани
дмитрий песков
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
иран
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, хасан роухани, дмитрий песков, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, иран, в мире

Путин, Эрдоган и Роухани пообщаются в среду по видеосвязи

12:18 30.06.2020
3487
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани. 16 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани. 16 сентября 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Кремле подтвердили проведение в среду видеоконференции между президентом РФ Владимиром Путиным, главой Турции Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Роухани.
"Кремль может подтвердить эту информацию", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, может ли Кремль подтвердить информацию о видеоконференции в среду Путина с Эрдоганом и Роухани.
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РоссияХасан РоуханиДмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганИранВ мире
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