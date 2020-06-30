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Более 34 тысяч новобранцев отправились в армию с начала весеннего призыва
Более 34 тысяч новобранцев отправлено в войска с начала весеннего призыва, заявил в ходе селекторного совещания министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:14
2020-06-30T12:14
россия
вооруженные силы рф
сергей шойгу
безопасность
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россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, безопасность
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Более 34 тысяч новобранцев отправлено в войска с начала весеннего призыва, заявил в ходе селекторного совещания министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
.
"С 20 мая в войска отправлено более 34 тысяч призывников. Все они прошли тест на коронавирус, результаты отрицательные. Воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими гражданами. По прибытии в воинские части они помещаются на двухнедельный карантин в отдельные казармы", - сказал он.
Министр отметил, что призывная кампания идёт без срывов. В целях профилактики и борьбы с пандемией в военкоматы поставлено более двух миллионов медицинских масок, свыше 230 тысяч тест-систем, а также бесконтактные термометры. На сборных пунктах проводятся барьерный контроль и дезинфекция.
Служить в этом году отправятся 135 тысяч человек – ровно столько же молодых людей было призвано во время весенней призывной кампании 2019 года. При этом в рамках осеннего призыва в армию отправились 132 тысячи срочников.