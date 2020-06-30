Более 34 тысяч новобранцев отправились в армию с начала весеннего призыва

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 34 тысяч новобранцев отправлено в войска с начала весеннего призыва, заявил в ходе селекторного совещания министр обороны РФ генерал армии Более 34 тысяч новобранцев отправлено в войска с начала весеннего призыва, заявил в ходе селекторного совещания министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

"С 20 мая в войска отправлено более 34 тысяч призывников. Все они прошли тест на коронавирус, результаты отрицательные. Воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими гражданами. По прибытии в воинские части они помещаются на двухнедельный карантин в отдельные казармы", - сказал он.

Министр отметил, что призывная кампания идёт без срывов. В целях профилактики и борьбы с пандемией в военкоматы поставлено более двух миллионов медицинских масок, свыше 230 тысяч тест-систем, а также бесконтактные термометры. На сборных пунктах проводятся барьерный контроль и дезинфекция.