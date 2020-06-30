Памфилова рассказала о явке на голосовании по поправкам

Максимальная явка - в Чеченской Республике, Республике Тыва, Брянской, Кемеровской и Тамбовской областях. Наименее активны пока Хабаровский край и Иркутская область.

"Оправдались наши ожидания, наши прогнозы, и та схема, которую мы предложили, развести голосование на семь дней, развести во времени и пространстве, она себя оправдала", - добавила председатель ЦИК.