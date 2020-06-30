На Алтае разрешили возобновить плановую медпомощь шести больницам

БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи возобновляют в Алтайском крае, разрешение получили первые шесть больниц, сообщил региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Согласно поручению руководителя оперативного штаба, губернатора края Виктора Томенко, начался поэтапный переход медицинских учреждений на оказание плановой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
К возобновлению плановой медпомощи допустили центральные больницы Шипуновского, Ельцовского, Косихинского, Первомайского, Красногорского районов и города Алейска.
"В целом предусмотрено 3 этапа, на каждом их которых увеличивается количество медицинских учреждений и расширяется перечень медуслуг каждой ЦРБ", - уточняют в оперштабе.
За прошедшие сутки в регионе выявлено 76 новых заболевших коронавирусом, выздоровели 120 пациентов, зафиксировано 4 летальных случая. Всего в крае инфицированных - 3985, выписаны по выздоровлению - 2874. За весь период скончались 76 человек, зараженных коронавирусом.
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