На Алтае разрешили возобновить плановую медпомощь шести больницам

"В целом предусмотрено 3 этапа, на каждом их которых увеличивается количество медицинских учреждений и расширяется перечень медуслуг каждой ЦРБ", - уточняют в оперштабе.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 76 новых заболевших коронавирусом, выздоровели 120 пациентов, зафиксировано 4 летальных случая. Всего в крае инфицированных - 3985, выписаны по выздоровлению - 2874. За весь период скончались 76 человек, зараженных коронавирусом.