В армию с начала года поступило 776 образцов вооружения

"Продолжается перевооружение армии и флота. С начала года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолётов и вертолётов, свыше 140 боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей", - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.