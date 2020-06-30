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Новое оружие России
https://ria.ru/20200630/1573672449.html
В армию с начала года поступило 776 образцов вооружения
Российская армия с начала года получила почти 800 единиц вооружения и военной техники, в числе которых 58 летательных аппаратов, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:07
новое оружие россии
россия
вооруженные силы рф
сергей шойгу
безопасность
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, безопасность

В армию с начала года поступило 776 образцов вооружения

12:07 30.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская армия с начала года получила почти 800 единиц вооружения и военной техники, в числе которых 58 летательных аппаратов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Продолжается перевооружение армии и флота. С начала года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолётов и вертолётов, свыше 140 боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей", - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.
Он напомнил, что в боевой состав Военно-морского флота приняты ракетная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" и два судна обеспечения.
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Новое оружие РоссииРоссияВооруженные силы РФСергей ШойгуБезопасность
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