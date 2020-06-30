https://ria.ru/20200630/1573672449.html
В армию с начала года поступило 776 образцов вооружения
Российская армия с начала года получила почти 800 единиц вооружения и военной техники, в числе которых 58 летательных аппаратов, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:07
2020-06-30T12:07
новое оружие россии
россия
вооруженные силы рф
сергей шойгу
безопасность
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https://ria.ru/20200423/1570432920.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, безопасность