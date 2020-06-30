https://ria.ru/20200630/1573672269.html
Эксперты оценили возможность продления пляжного сезона в России
Представители сферы гостеприимства согласны с тем, что летний сезон – 2020 "пойдет со сдвижкой" и продлится он до октября-ноября, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:06
2020-06-30T13:06
туризм
дмитрий чернышенко
туризм
новости - туризм
сочи
республика крым
анапа
краснодарский край
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сочи
республика крым
анапа
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644517_0:172:3027:1875_1400x0_80_0_0_16617e2531f07242d2af634865d58139.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм, сочи, республика крым, анапа, краснодарский край
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Представители сферы гостеприимства согласны с тем, что летний сезон – 2020 "пойдет со сдвижкой" и продлится он до октября-ноября, сообщает
TourDom.ru.
Ранее об этом заявил
вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
По мнению специалистов, и погода, и уровень инфраструктуры на курортах Краснодарского края и Крыма позволят принимать отдыхающих во второй половине осени.
"На самом деле сезон уже давно длится до ноября, – заявил гендиректор сочинского санатория в Сочи Дмитрий Богданов. – С каждым годом туристов все больше в Крыму, в Анапе, Геленджике, не говоря уже о Сочи. И значительная часть рынка в октябре еще работает, а закрывается, как правило, после ноябрьских праздников, 5–10 ноября. К тому же подогреваемые бассейны уже много где есть. А если в отеле их нет, то можно сходить в соседнюю гостиницу или санаторий".
Загрузку в октябре-ноябре, по мнению эксперта, обеспечат те туристы, которые пропустили свой отдых из-за пандемии в апреле – июне. "В июле-августе эти люди, как правило, не приезжают: для кого-то слишком жарко, для кого-то дорого. Поэтому они поедут, скорее всего, осенью", – пояснил Богданов.
Но при этом некоторые специалисты отметили, что в продлении сезона до ноября включительно особого смысла нет, а вот в октябре погода еще хорошая и в Анапе, и в Крыму.
Также в компаниях выразили озабоченность тем, что, по их мнению, "заявляя о продлении туристического сезона в России до ноября, власти обозначают некий ориентир, до какого срока согражданам будет закрыт остальной мир".