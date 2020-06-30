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Туризм
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Эксперты оценили возможность продления пляжного сезона в России
Представители сферы гостеприимства согласны с тем, что летний сезон – 2020 "пойдет со сдвижкой" и продлится он до октября-ноября, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:06
туризм
дмитрий чернышенко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм, сочи, республика крым, анапа, краснодарский край

Эксперты оценили возможность продления пляжного сезона в России

13:06 30.06.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Представители сферы гостеприимства согласны с тем, что летний сезон – 2020 "пойдет со сдвижкой" и продлится он до октября-ноября, сообщает TourDom.ru.
Ранее об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
По мнению специалистов, и погода, и уровень инфраструктуры на курортах Краснодарского края и Крыма позволят принимать отдыхающих во второй половине осени.
"На самом деле сезон уже давно длится до ноября, – заявил гендиректор сочинского санатория в Сочи Дмитрий Богданов. – С каждым годом туристов все больше в Крыму, в Анапе, Геленджике, не говоря уже о Сочи. И значительная часть рынка в октябре еще работает, а закрывается, как правило, после ноябрьских праздников, 5–10 ноября. К тому же подогреваемые бассейны уже много где есть. А если в отеле их нет, то можно сходить в соседнюю гостиницу или санаторий".
Загрузку в октябре-ноябре, по мнению эксперта, обеспечат те туристы, которые пропустили свой отдых из-за пандемии в апреле – июне. "В июле-августе эти люди, как правило, не приезжают: для кого-то слишком жарко, для кого-то дорого. Поэтому они поедут, скорее всего, осенью", – пояснил Богданов.
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Но при этом некоторые специалисты отметили, что в продлении сезона до ноября включительно особого смысла нет, а вот в октябре погода еще хорошая и в Анапе, и в Крыму.
Также в компаниях выразили озабоченность тем, что, по их мнению, "заявляя о продлении туристического сезона в России до ноября, власти обозначают некий ориентир, до какого срока согражданам будет закрыт остальной мир".
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