Эксперты оценили возможность продления пляжного сезона в России

"На самом деле сезон уже давно длится до ноября, – заявил гендиректор сочинского санатория в Сочи Дмитрий Богданов. – С каждым годом туристов все больше в Крыму, в Анапе, Геленджике, не говоря уже о Сочи. И значительная часть рынка в октябре еще работает, а закрывается, как правило, после ноябрьских праздников, 5–10 ноября. К тому же подогреваемые бассейны уже много где есть. А если в отеле их нет, то можно сходить в соседнюю гостиницу или санаторий".