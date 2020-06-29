Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573617896.html
Чернышенко рассчитывает, что туристический сезон продлится до ноября
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассчитывает, что туристический сезон в России хоть и начнется позднее, но продлится до октября-ноября. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:14
дмитрий чернышенко
новости - туризм
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156369/48/1563694814_0:0:1400:788_1400x0_80_0_0_ffdd704c425eb5fb39fceba15b3065c8.jpg
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156369/48/1563694814_0:0:1400:788_1400x0_80_0_0_ffdd704c425eb5fb39fceba15b3065c8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156369/48/1563694814_0:0:1135:851_1400x0_80_0_0_9481e9737ac40f1ef1a2e76d2c1bfc1d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156369/48/1563694814_89:0:940:851_1400x0_80_0_0_db4f86111db71e03caf28664a4fbc3e7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий чернышенко, новости - туризм, михаил мишустин, общество

Чернышенко рассчитывает, что туристический сезон продлится до ноября

12:14 29.06.2020
221
© Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
© Газпром-медиа Холдинг
Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассчитывает, что туристический сезон в России хоть и начнется позднее, но продлится до октября-ноября.
"Этот год будет действительно уникальным в плане туризма. Многие вынуждены были отложить свои планы на отпуск, поэтому сезон пойдет со сдвижкой, но продлится он до октября-ноября", - сказал он на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
По словам Чернышенко, за это время отпуск в России могут провести порядка 20-22 миллионов россиян.
110005
Обсудить 1
Дмитрий ЧернышенкоНовости - ТуризмМихаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил проработать вопросы проведения курортного сезона
Отдыхающие на пляже в Ялте
Чернышенко заявил, что стоимость отдыха в России не повысилась
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Мишустин отметил рост спроса на услуги туриндустрии
Отдыхающая на пляже Цирк в Сочи
Власти надеются, что в России в этом сезоне отдохнут 20-22 млн человек
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор рассказал, когда в Пензе появится памятник медикам
Международный поезд сообщением Москва - Берлин - Париж
Дитрих назвал условия возобновления международных ж/д перевозок
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
"Аэрофлот" вывозит россиян за рубеж в редких случаях
Сотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре
Российские кинотеатры начнут работу с 15 июля
Пожилой мужчина
Врач назвал характерную для долгожителей черту
Пляжный отдых в Сочи
Сочи бьет рекорды по популярности у туристов
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом
Работа информационного центра ЦИК России
Общая явка на голосовании по поправкам составляет 37,2%
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Трутнев возглавил межведомственную группу по вопросам создания ОЭЗ
Электронное табло с символикой евро в Москве
Курс евро поднялся выше 79 рублей
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Почти 120 линий бонов установили на водоемах в Норильске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен опротестовать решение суда
Лента новостейМолния