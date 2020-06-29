https://ria.ru/20200629/1573617896.html
Чернышенко рассчитывает, что туристический сезон продлится до ноября
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассчитывает, что туристический сезон в России хоть и начнется позднее, но продлится до октября-ноября. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:14
2020-06-29T12:14
дмитрий чернышенко
новости - туризм
михаил мишустин
общество
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156369/48/1563694814_0:0:1400:788_1400x0_80_0_0_ffdd704c425eb5fb39fceba15b3065c8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, новости - туризм, михаил мишустин, общество