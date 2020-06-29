Чернышенко рассчитывает, что туристический сезон продлится до ноября

"Этот год будет действительно уникальным в плане туризма. Многие вынуждены были отложить свои планы на отпуск, поэтому сезон пойдет со сдвижкой, но продлится он до октября-ноября", - сказал он на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.