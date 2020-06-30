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Минсельхоз не ожидает дефицита баранины в России
Минсельхоз РФ не ожидает возникновения дефицита баранины на российском рынке в связи с новыми правилами поставок мяса из субъектов Южного и Северо-Кавказского... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:32
международное эпизоотическое бюро
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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353
60
международное эпизоотическое бюро, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Минсельхоз не ожидает дефицита баранины в России

12:32 30.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПродавцы в мясном отделе
Продавцы в мясном отделе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Продавцы в мясном отделе. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ не ожидает возникновения дефицита баранины на российском рынке в связи с новыми правилами поставок мяса из субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Минсельхоз России не ожидает возникновения дефицита мяса баранины и ягнятины на внутреннем рынке", - сказали в министерстве. Ведомством предусмотрены различные меры поддержки, направленные на развитие производства в России баранины и ее переработки.
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Министерство отмечает, что поддержка отрасли способствует обеспечению продукцией внутреннего рынка, а также наращиванию экспорта. Так, одним из основных видов поддержки овцеводства является механизм льготного кредитования. Помимо этого, сельхозпроизводителям оказывается поддержка в рамках "компенсирующей" и "стимулирующей" субсидий.
"Кроме того, предусмотрено возмещения части прямых понесенных затрат, в том числе на создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления в размере 20% от фактической стоимости объекта. Также в настоящее время ведомство рассматривает возможность оказания поддержки на 1 килограмм мяса баранины, реализованного на переработку", - добавляет Минсельхоз.
Россельхознадзор в настоящее время готовит представление в Международное эпизоотическое бюро нового российского досье по ящуру с целью признания ряда зон благополучными по ящуру. К их числу относятся субъекты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Для поддержания Россией статуса страны с зоной, благополучной по ящуру, и признания новых зон необходимо выполнение ряда требований.
Часть этих требований - ограничение на перемещение ряда товаров в зону, признанную благополучной по ящуру, из регионов, которые в эту зону не вошли. Ограничения распространяются, в том числе, на перемещение баранины и ягнятины, не прошедших необходимую для инактивации вируса ящура обработку. Россельхознадзор сообщал, что полного запрета на поставки баранины из ЮФО и СКФО в другие регионы России не будет.
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Международное эпизоотическое бюроФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
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