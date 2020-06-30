Минсельхоз не ожидает дефицита баранины в России

"Минсельхоз России не ожидает возникновения дефицита мяса баранины и ягнятины на внутреннем рынке", - сказали в министерстве. Ведомством предусмотрены различные меры поддержки, направленные на развитие производства в России баранины и ее переработки.

Министерство отмечает, что поддержка отрасли способствует обеспечению продукцией внутреннего рынка, а также наращиванию экспорта. Так, одним из основных видов поддержки овцеводства является механизм льготного кредитования. Помимо этого, сельхозпроизводителям оказывается поддержка в рамках "компенсирующей" и "стимулирующей" субсидий.

"Кроме того, предусмотрено возмещения части прямых понесенных затрат, в том числе на создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления в размере 20% от фактической стоимости объекта. Также в настоящее время ведомство рассматривает возможность оказания поддержки на 1 килограмм мяса баранины, реализованного на переработку", - добавляет Минсельхоз.

Часть этих требований - ограничение на перемещение ряда товаров в зону, признанную благополучной по ящуру, из регионов, которые в эту зону не вошли. Ограничения распространяются, в том числе, на перемещение баранины и ягнятины, не прошедших необходимую для инактивации вируса ящура обработку. Россельхознадзор сообщал, что полного запрета на поставки баранины из ЮФО и СКФО в другие регионы России не будет.