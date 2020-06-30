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Турчинов возглавил избирательный штаб партии Порошенко
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что возглавил избирательный штаб партии Петра Порошенко "Европейская... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:02
ситуация на украине
европейская солидарность
петр порошенко
верховная рада украины
александр турчинов
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация на украине, европейская солидарность, петр порошенко, верховная рада украины, александр турчинов, украина, в мире

Турчинов возглавил избирательный штаб партии Порошенко

12:02 30.06.2020
4608
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкАлександр Турчинов
Александр Турчинов
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Александр Турчинов. Архивное фото
КИЕВ, 30 июн - РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что возглавил избирательный штаб партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" на местных выборах, которые состоятся осенью текущего года.
Турчинов раскритиковал политику, которую проводит нынешнее руководство страны, отметив, что национальная безопасность и оборона перестали быть приоритетом государства, вернулись преследования политических оппонентов, а дилетантизм и популизм разрушают вертикаль управления.
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"Украине необходима мирная перезагрузка власти. Нашему государству нужны ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины", - написал Турчинов в Facebook и подчеркнул, что Украина уже прошла через две революции, и третья ей не нужна.
Он сообщил, что принял предложение возглавить штаб партии "Европейская солидарность".
"Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь в объединительном процессе и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская Солидарность", - отметил Турчинов.
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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков во вторник сообщил что парламент Украины в середине июля объявит дату проведения местных выборов, которые по закону должны пройти осенью этого года.
Ранее замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украины не будет переносить дату местных выборов, запланированных на 25 октября из-за эпидемии коронавируса. При этом парламент по закону должен отдельным постановлением назначить дату местных выборов. Согласно календарному плану, последняя пленарная неделя рады на текущей сессии пройдет с 14 по 17 июля.
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Ситуация на УкраинеЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныАлександр ТурчиновУкраинаВ мире
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