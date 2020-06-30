Турчинов возглавил избирательный штаб партии Порошенко

Турчинов раскритиковал политику, которую проводит нынешнее руководство страны, отметив, что национальная безопасность и оборона перестали быть приоритетом государства, вернулись преследования политических оппонентов, а дилетантизм и популизм разрушают вертикаль управления.

"Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь в объединительном процессе и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская Солидарность", - отметил Турчинов.