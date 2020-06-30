https://ria.ru/20200630/1573671878.html
Более 200 кораблей примут участие в торжествах в День ВМФ
Более 200 кораблей задействуют в праздновании Дня Военно-морского флота России 26 июля, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:57
2020-06-30T11:57
кронштадт
сергей шойгу
тартус (город)
владивосток
каспийск
вмф рф
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кронштадт, сергей шойгу, тартус (город), владивосток, каспийск, вмф рф, безопасность