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Более 200 кораблей примут участие в торжествах в День ВМФ
Более 200 кораблей задействуют в праздновании Дня Военно-морского флота России 26 июля, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:57
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сергей шойгу
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кронштадт, сергей шойгу, тартус (город), владивосток, каспийск, вмф рф, безопасность

Более 200 кораблей примут участие в торжествах в День ВМФ

11:57 30.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль проекта 1234 "Пассат" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов" у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Малый ракетный корабль проекта 1234 Пассат и малый ракетный корабль проекта 21631 Серпухов у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Малый ракетный корабль проекта 1234 "Пассат" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов" у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 200 кораблей задействуют в праздновании Дня Военно-морского флота России 26 июля, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.
"Всего в торжествах будет задействовано порядка 200 боевых кораблей различных классов, свыше 100 единиц боевой техники, до 80 воздушных судов и около 15 тысяч военнослужащих", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
К главному военно-морскому параду, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, привлекут 46 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и более 4 тысяч военных.
Планируется также провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском порту Тартус.
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КронштадтСергей ШойгуТартус (город)ВладивостокКаспийскВМФ РФБезопасность
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