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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200630/1573671515.html
Московские синагоги вновь открылись для прихожан
Московские синагоги снова открылись в полной мере для верующих после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:58
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39757/00/397570087_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_7a8c02fd064106fbefdcfea224cefdf2.jpg
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новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода

Московские синагоги вновь открылись для прихожан

10:00 30.06.2020 (обновлено: 11:58 30.06.2020)
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© РИА Новости / Анастасия ВдовенкоБольшая Хоральная синагога в Москве
Большая Хоральная синагога в Москве
© РИА Новости / Анастасия Вдовенко
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Московские синагоги снова открылись в полной мере для верующих после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).
Синагоги в столице были закрыты чуть более трех месяцев из-за ситуации с коронавирусом.
"На прошедшей неделе постепенно были восстановлены все регулярные молитвы. Сейчас в синагогах проходят общественные молитвы три раза в день, а также у верующих есть возможность вновь встретить шабат вместе с общиной. При входе у всех посетителей измеряют температуру", - сообщили в ФЕОР.
Перед молельными залами расположены санитайзеры для рук, в самом зале мебель расставлена специальным образом, чтобы соблюсти социальную дистанцию между молящимися.
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
10 июня, 13:06Религия и мировоззрение
Глава ФЕОР: синагоги в России будут открываться постепенно
"Эпидемиологическая ситуация в Москве в целом и в общине в частности позволяет нам вернуться к полноценной религиозной жизни", - заявил президент ФЕОР, раввин Александр Борода, слова которого приводятся в пресс-релизе. По словам Бороды, в каждом регионе будет приниматься индивидуальное решение по открытию синагог, учитывая обстоятельства не только в том или ином городе, но также и в самой еврейской общине региона.
"Мы очень рады вновь увидеть наших прихожан. Но мы также понимаем, что вирус еще не исчез, и мы должны быть предельно внимательными и осторожными. Ослабление ограничений подразумевает увеличение нашей личной ответственности. Поэтому мы призываем наших прихожан, если есть хоть какие-то сомнения касательно их самочувствия - не торопиться в синагогу, а остаться дома: оберегать свое здоровье и здоровье своих близких", - добавил Борода.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр Борода
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