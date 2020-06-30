Московские синагоги вновь открылись для прихожан

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Московские синагоги снова открылись в полной мере для верующих после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Синагоги в столице были закрыты чуть более трех месяцев из-за ситуации с коронавирусом.

"На прошедшей неделе постепенно были восстановлены все регулярные молитвы. Сейчас в синагогах проходят общественные молитвы три раза в день, а также у верующих есть возможность вновь встретить шабат вместе с общиной. При входе у всех посетителей измеряют температуру", - сообщили в ФЕОР.

Перед молельными залами расположены санитайзеры для рук, в самом зале мебель расставлена специальным образом, чтобы соблюсти социальную дистанцию между молящимися.

"Эпидемиологическая ситуация в Москве в целом и в общине в частности позволяет нам вернуться к полноценной религиозной жизни", - заявил президент ФЕОР, раввин Александр Борода, слова которого приводятся в пресс-релизе. По словам Бороды, в каждом регионе будет приниматься индивидуальное решение по открытию синагог, учитывая обстоятельства не только в том или ином городе, но также и в самой еврейской общине региона.