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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573671491.html
Более 90% военного электората проголосовало по поправкам в Конституцию
Более 90% всех категорий военного электората проголосовало по поправкам в конституцию, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:52
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
сергей шойгу
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
конституция рф, сергей шойгу, общество

Более 90% военного электората проголосовало по поправкам в Конституцию

11:52 30.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкИзбирательный участок
Избирательный участок
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Избирательный участок. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 90% всех категорий военного электората проголосовало по поправкам в конституцию, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Вооружённые силы принимают активное участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. На сегодняшний день проголосовало более 90% всех категорий военного электората. Это военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал, а также ветераны Вооружённых сил, численность которых составляет около одного миллиона человек", - сказал Шойгу.
Министр уточнил, что военнослужащие, которые несут боевое дежурство и боевую службу, проголосуют 30 июня и 1 июля.
"В качестве примера приведу фрегат "Адмирал Григорович", который сегодня утром прибыл с боевой службы, и его экипаж голосует в городе Новороссийске", - добавил Шойгу.
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