Более 90% военного электората проголосовало по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 90% всех категорий военного электората проголосовало по поправкам в конституцию, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Вооружённые силы принимают активное участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. На сегодняшний день проголосовало более 90% всех категорий военного электората. Это военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал, а также ветераны Вооружённых сил, численность которых составляет около одного миллиона человек", - сказал Шойгу.
Министр уточнил, что военнослужащие, которые несут боевое дежурство и боевую службу, проголосуют 30 июня и 1 июля.
"В качестве примера приведу фрегат "Адмирал Григорович", который сегодня утром прибыл с боевой службы, и его экипаж голосует в городе Новороссийске", - добавил Шойгу.