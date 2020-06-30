Более 90% военного электората проголосовало по поправкам в Конституцию

"Вооружённые силы принимают активное участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. На сегодняшний день проголосовало более 90% всех категорий военного электората. Это военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал, а также ветераны Вооружённых сил, численность которых составляет около одного миллиона человек", - сказал Шойгу.