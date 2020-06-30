Второй самовыдвиженец заявился на выборы губернатора Пермского края

ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Еще один самовыдвиженец — исполнительный директор машиностроительного завода имени Дзержинского Павел Панков — заявился на выборы губернатора Пермского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
"Сегодня документы на выдвижение в Избирательную комиссию Пермского края в качестве самовыдвиженца подал Павел Панков", — рассказали в комиссии.
Ранее в краевой избирком документы для участия в выборной кампании в качестве самовыдвиженца подал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Еще одним кандидатом стал бывший директор ОАО "Хенкель-ПЕМОС" Евгений Козлов, выдвинутый политической партией "Патриоты России". Кроме того, на выборы от ЛДПР заявился Олег Постников, от КПРФ — Ксения Айтакова и от "Справедливой России" — владелец строительной компании "Сатурн-Р" Александр Репин.
Избирательная кампания по выборам губернатора Пермского края началась 16 июня. Процесс выдвижения продлится до 5 июля. Прием документов для регистрации кандидатов завершится 29 июля. Досрочные выборы губернатора Пермского края назначены на 13 сентября.