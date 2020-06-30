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Второй самовыдвиженец заявился на выборы губернатора Пермского края
Еще один самовыдвиженец — исполнительный директор машиностроительного завода имени Дзержинского Павел Панков — заявился на выборы губернатора Пермского края,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:44
дмитрий махонин
павел панков (спортсмен)
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справедливая россия
дзержинский
патриоты россии
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политика
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7 495 645-6601 
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дмитрий махонин, павел панков (спортсмен), лдпр, справедливая россия, дзержинский, патриоты россии, пермский край, политика

Второй самовыдвиженец заявился на выборы губернатора Пермского края

11:44 30.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Голосование на выборах. Архивное фото
ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Еще один самовыдвиженец — исполнительный директор машиностроительного завода имени Дзержинского Павел Панков — заявился на выборы губернатора Пермского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
"Сегодня документы на выдвижение в Избирательную комиссию Пермского края в качестве самовыдвиженца подал Павел Панков", — рассказали в комиссии.
Ранее в краевой избирком документы для участия в выборной кампании в качестве самовыдвиженца подал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Еще одним кандидатом стал бывший директор ОАО "Хенкель-ПЕМОС" Евгений Козлов, выдвинутый политической партией "Патриоты России". Кроме того, на выборы от ЛДПР заявился Олег Постников, от КПРФ — Ксения Айтакова и от "Справедливой России" — владелец строительной компании "Сатурн-Р" Александр Репин.
Избирательная кампания по выборам губернатора Пермского края началась 16 июня. Процесс выдвижения продлится до 5 июля. Прием документов для регистрации кандидатов завершится 29 июля. Досрочные выборы губернатора Пермского края назначены на 13 сентября.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
11 июня, 16:37
Пензенский губернатор рассчитывает на поддержку земляков на выборах
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Дмитрий МахонинПавел Панков (спортсмен)ЛДПРСправедливая РоссияДзержинскийПатриоты РоссииПермский крайПолитика
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