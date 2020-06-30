В Якутии возобновил работу рудник, где было задымление

Во вторник на 11 горизонте рудника "Интернациональный" на отметке -736 метров было зафиксировано задымление в механизме погрузочно-доставочной машины (ПДМ).
"На руднике "Интернациональный" задымление локализовано. Газовая обстановка в норме. В 17:00 часов состоится спуск очередной рабочей смены", - сообщили в компании.
Место происшествия и ближайшие к нему горные выработки после инцидента были обследованы специалистами ВГСЧ (военизированной горноспасательной части). Все работники были выведены с участка, никто из них не пострадал.
После непродолжительного вынужденного простоя (работа рудника была приостановлена на прошлой неделе из-за нескольких случаев коронавируса у сотрудников) рудник "Интернациональный" возобновил работу с 00 часов 30 июня. Такое решение было принято руководством Мирнинского ГОКа после получения отрицательных проб у большей части работников цеха и подрядных организаций.