В Якутии возобновил работу рудник, где было задымление

"На руднике "Интернациональный" задымление локализовано. Газовая обстановка в норме. В 17:00 часов состоится спуск очередной рабочей смены", - сообщили в компании.

Место происшествия и ближайшие к нему горные выработки после инцидента были обследованы специалистами ВГСЧ (военизированной горноспасательной части). Все работники были выведены с участка, никто из них не пострадал.