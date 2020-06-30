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В Якутии возобновил работу рудник, где было задымление
Рудник "Интернациональный" Мирнинского ГОКа "Алросы" в Якутии возобновляет свою работу в штатном режиме, приостановленную из-за задымления техники, сообщили в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:42
республика саха (якутия)
алроса
общество
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республика саха (якутия), алроса, общество

В Якутии возобновил работу рудник, где было задымление

11:42 30.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рудник "Интернациональный" Мирнинского ГОКа "Алросы" в Якутии возобновляет свою работу в штатном режиме, приостановленную из-за задымления техники, сообщили в пресс-службе алмазодобытчика.
Во вторник на 11 горизонте рудника "Интернациональный" на отметке -736 метров было зафиксировано задымление в механизме погрузочно-доставочной машины (ПДМ).

"На руднике "Интернациональный" задымление локализовано. Газовая обстановка в норме. В 17:00 часов состоится спуск очередной рабочей смены", - сообщили в компании.

Место происшествия и ближайшие к нему горные выработки после инцидента были обследованы специалистами ВГСЧ (военизированной горноспасательной части). Все работники были выведены с участка, никто из них не пострадал.
После непродолжительного вынужденного простоя (работа рудника была приостановлена на прошлой неделе из-за нескольких случаев коронавируса у сотрудников) рудник "Интернациональный" возобновил работу с 00 часов 30 июня. Такое решение было принято руководством Мирнинского ГОКа после получения отрицательных проб у большей части работников цеха и подрядных организаций.
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Республика Саха (Якутия)АлросаОбщество
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