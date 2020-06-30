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Ученый: у Земли пока нет средств защиты от опасных астероидов
Человечество не имеет технических возможностей предотвратить падение крупного астероида на Землю, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:31
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Ученый: у Земли пока нет средств защиты от опасных астероидов

11:37 30.06.2020 (обновлено: 14:31 30.06.2020)
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© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля
© Depositphotos / dynamicfoto
Планета Земля. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Человечество не имеет технических возможностей предотвратить падение крупного астероида на Землю, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.
Сегодня отмечают День астероида в честь годовщины Тунгусского события, произошедшего 30 июня 1908 года.
Столкновение астероида с Землей
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Астероид-убийца может посетить Землю. Как его остановить?На днях мимо Земли пролетал потенциально опасный астероид. Близко, очень близко – почти в 4 миллионах километров. Не чувствуете надвигающейся катастрофы? А зря.
"Сейчас нет (таких возможностей - ред.), единственное средство – оповестить население. Однако… мы не можем предсказать, в какое место на Земле ударит астероид. Орбита и углы входа в атмосферу определяются с погрешностью. Получается, что у одного астероида может быть целый трек из возможных точек падения, который может тянуться на половину Земного шара", - рассказала она.
В то же время на перспективу рассматриваются проекты увода или уничтожения опасных для Земли небесных тел. "Пока у нас нет технических возможностей взорвать астероид в космосе. Уничтожение астероида на подлете к Земле с точки зрения последствий еще хуже, чем если он упадет целиком, потому что на большой территории просыплется метеоритный дождь из осколков, а пыль на долгие годы осядет в атмосфере", - заметила Ефремова.
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Среди способов отклонения астероидов от опасной траектории она назвала проект "космического тягача", который своими двигателями в течение десятилетий отклоняет астероид, или космического аппарата, который, находясь длительное время рядом с опасным астероидом, отклоняет его за счет изменения центра масс.
"Есть идея лазерного воздействия на астероид с Земли. Лазер выпаривает вещество и создает слабую реактивную тягу, изменяя траекторию полета", - добавила Ефремова.
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6 июня, 08:00РИА Наука
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Идею столкновения с астероидом космического аппарата опробует зонд НАСА Dart. Его запуск планируется на 2021 год, главная задача - врезаться в астероид и заснять процесс, чтобы ученые на Земле поняли, как работает такой способ воздействия.
Читайте полный текст интервью Екатерины Ефремовой >>
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