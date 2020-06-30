Ученый: у Земли пока нет средств защиты от опасных астероидов

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Человечество не имеет технических возможностей предотвратить падение крупного астероида на Землю, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии Человечество не имеет технических возможностей предотвратить падение крупного астероида на Землю, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.

Сегодня отмечают День астероида в честь годовщины Тунгусского события, произошедшего 30 июня 1908 года.

"Сейчас нет (таких возможностей - ред.), единственное средство – оповестить население. Однако… мы не можем предсказать, в какое место на Земле ударит астероид. Орбита и углы входа в атмосферу определяются с погрешностью. Получается, что у одного астероида может быть целый трек из возможных точек падения, который может тянуться на половину Земного шара", - рассказала она.

В то же время на перспективу рассматриваются проекты увода или уничтожения опасных для Земли небесных тел. "Пока у нас нет технических возможностей взорвать астероид в космосе. Уничтожение астероида на подлете к Земле с точки зрения последствий еще хуже, чем если он упадет целиком, потому что на большой территории просыплется метеоритный дождь из осколков, а пыль на долгие годы осядет в атмосфере", - заметила Ефремова.

Среди способов отклонения астероидов от опасной траектории она назвала проект "космического тягача", который своими двигателями в течение десятилетий отклоняет астероид, или космического аппарата, который, находясь длительное время рядом с опасным астероидом, отклоняет его за счет изменения центра масс.

"Есть идея лазерного воздействия на астероид с Земли. Лазер выпаривает вещество и создает слабую реактивную тягу, изменяя траекторию полета", - добавила Ефремова.