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Эксперт рассказал, почему Турция не откажется от С-400
Турция не продаст С-400 Соединенным Штатам, поскольку для нее вопросы национальной безопасности важнее политической конъюнктуры, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:33
игорь коротченко
с-400 «триумф»
турция
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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игорь коротченко, с-400 «триумф», турция, сша, в мире

Эксперт рассказал, почему Турция не откажется от С-400

11:33 30.06.2020
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Турция не продаст С-400 Соединенным Штатам, поскольку для нее вопросы национальной безопасности важнее политической конъюнктуры, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 у Турции, чтобы разрешить противоречия между Вашингтоном и Анкарой.
"Это абсолютно нереалистичное предложение. Турция защищает свой суверенитет и никогда не откажется от С-400, тем более что первый контракт на поставку этих систем Анкаре успешно выполнен, а второй находится на завершающей стадии согласования. Турецкая сторона дала чёткий сигнал о наращивании закупок российских средств ПВО", - сказал Коротченко.
Эксперт заметил, что закупка страной НАТО российских систем ПВО вместо американских комплексов Patriot является серьезной репутационной потерей США и их "оборонки". По мнению Коротченко, решимость президента Тайипа Эрдогана довести сделку по закупке С-400 до конца связана с уроками, которые турецкий лидер вынес после неудавшегося государственного переворота 2016 года.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
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"Эрдоган помнит, что инициаторами госпереворота в Турции являлись отдельные офицеры и генералы турецких ВВС, за ними стояли спецслужбы США. Тогда турецкий президент чудом уцелел, поскольку мятежники хотели его уничтожить, поэтому для него контроль воздушного пространства при помощи российской ПВО является серьезным фактором обеспечения национальной безопасности", - подчеркнул собеседник агентства.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с Соединенными Штатами, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести ограничительные меры. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
В действительности США выполнили только часть угроз, касающуюся F-35, а другие санкции, несмотря на то, что по закону они должны быть введены, не применили.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня 2019, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
3442023
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Игорь КоротченкоС-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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