Эксперт рассказал, почему Турция не откажется от С-400

"Это абсолютно нереалистичное предложение. Турция защищает свой суверенитет и никогда не откажется от С-400, тем более что первый контракт на поставку этих систем Анкаре успешно выполнен, а второй находится на завершающей стадии согласования. Турецкая сторона дала чёткий сигнал о наращивании закупок российских средств ПВО", - сказал Коротченко.