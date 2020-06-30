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В сенате США предложили купить российские С-400 у Турции
Сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил приобрести российские ЗРК С-400 у Турции. Об этом свидетельствует текст поправки к проекту закона о бюджетных... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T04:52
джон тьюн
россия
джим риш
дональд трамп
с-400 «триумф»
f-35
турция
реджеп тайип эрдоган
сша
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Вот и посмотрим, на сколько сбудутся прогнозы многих, в том числе и моего относительно того, что Турция передаст вооружения штатам. По моему подавляющее большинство про это говорило, что нельзя туркам продавать наше вооружение и военную технику, но у НИХ ТАМ свое видение. К чему это привело? Сейчас сидят все и думают, переживают, как же поступит Эрдоган со своей непредсказумостью. Браво Ростех!
107
Купить бы может и могли, да кто же им продаст... Эрдоган прекрасно понимает кто его хочет свалить и никогда не подпишет себе смертный приговор...
79
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россия
турция
сша
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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джон тьюн, россия, джим риш, дональд трамп, с-400 «триумф», f-35, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире

В сенате США предложили купить российские С-400 у Турции

02:18 30.06.2020 (обновлено: 04:52 30.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс С-400 . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил приобрести российские ЗРК С-400 у Турции. Об этом свидетельствует текст поправки к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год (NDAA) на сайте конгресса.
В предложении парламентария не указано, есть ли у Анкары желание и право на перепродажу комплексов без разрешения Москвы.
В свою очередь, председатель комитета сената США по международным отношениям Джим Риш предложил поправку, которая введет санкции в отношении Турции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с Соединенными Штатами, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести ограничительные меры. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Президент США Дональд Трамп
23 июня, 10:50
Трамп отказался ввести санкции против Турции из-за С-400, заявил Болтон
В действительности США выполнили только часть угроз, касающуюся F-35, а другие санкции, несмотря на то, что по закону они должны быть введены, не применили.
12227602241
Обсудить 22
Джон ТьюнРоссияДжим РишДональд ТрампС-400 «Триумф»F-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Популярные комментарии
Вот и посмотрим, на сколько сбудутся прогнозы многих, в том числе и моего относительно того, что Турция передаст вооружения штатам. По моему подавляющее большинство про это говорило, что нельзя туркам продавать наше вооружение и военную технику, но у НИХ ТАМ свое видение. К чему это привело? Сейчас сидят все и думают, переживают, как же поступит Эрдоган со своей непредсказумостью. Браво Ростех!
30 июня, 02:50
Александр Сергеевич
65200040
Купить бы может и могли, да кто же им продаст... Эрдоган прекрасно понимает кто его хочет свалить и никогда не подпишет себе смертный приговор...
30 июня, 03:09
Levis LevArz
39070033
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