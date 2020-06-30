В сенате США предложили купить российские С-400 у Турции

В предложении парламентария не указано, есть ли у Анкары желание и право на перепродажу комплексов без разрешения Москвы.

В действительности США выполнили только часть угроз, касающуюся F-35, а другие санкции, несмотря на то, что по закону они должны быть введены, не применили.