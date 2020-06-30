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В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5900
В Таджикистане число зараженных коронавирусом на утро вторника составляет 5900, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:31
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, таджикистан, в мире

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5900

11:31 30.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 30 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане число зараженных коронавирусом на утро вторника составляет 5900, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты страны.
"За минувшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 51 человека, достигнув 5900 человек, количество умерших - 52", - сказал собеседник агентства.
По его словам, число вылечившихся достигло на утро вторника 4506.
"264 человека сейчас находятся под наблюдением врачей, из медучреждений после излечения выписаны в минувший понедельник 58 человек", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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