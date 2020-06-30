В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5900

"За минувшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 51 человека, достигнув 5900 человек, количество умерших - 52", - сказал собеседник агентства.

По его словам, число вылечившихся достигло на утро вторника 4506.

"264 человека сейчас находятся под наблюдением врачей, из медучреждений после излечения выписаны в минувший понедельник 58 человек", - сказал он.