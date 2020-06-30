В ВС Украины выявили еще один случай заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий (Киевская область) находится в изоляторе воинской части и планируется к госпитализации в Национальный военно-медицинский клинический центр. Состояние пациента удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ болеет 181 человек, за время пандемии выздоровели 310 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 555 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 44 334 случая COVID-19, скончались 1159 человек, 19 115 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.