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В ВС Украины выявили еще один случай заражения коронавирусом
Еще один случай заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеет 181 человек, выздоровели 310, сообщил во... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВС Украины выявили еще один случай заражения коронавирусом

11:27 30.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Еще один случай заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеет 181 человек, выздоровели 310, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий (Киевская область) находится в изоляторе воинской части и планируется к госпитализации в Национальный военно-медицинский клинический центр. Состояние пациента удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ болеет 181 человек, за время пандемии выздоровели 310 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 555 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 44 334 случая COVID-19, скончались 1159 человек, 19 115 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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