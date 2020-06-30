Глава минюста Украины призвал срочно изменить закон о люстрации

"Европейский суд по правам человека признал, что украинская люстрация нарушает европейскую конвенцию. Каждый люстрированный украинский чиновник, которого восстанавливает в должности суд, стоит нам - государственному бюджету и налогоплательщикам - более полумиллиона гривен (более 18,6 тысячи долларов). Закон о люстрации надо срочно менять, потому что если этого не случится, мы останемся и без люстрации, и без миллионов или миллиардов бюджетных средств", - сказал Малюська в видеообращении, опубликованном на странице минюста в Facebook.