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Глава минюста Украины призвал срочно изменить закон о люстрации
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что закон о люстрации необходимо срочно менять, потому что бюджет может потерять миллионы гривен. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:24
денис малюська
ситуация на украине
джанни букиккио
европейский суд
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Глава минюста Украины призвал срочно изменить закон о люстрации

11:23 30.06.2020 (обновлено: 11:24 30.06.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что закон о люстрации необходимо срочно менять, потому что бюджет может потерять миллионы гривен.
Ранее министерство юстиции Украины предложило сузить круг лиц, подлежащих люстрации, для этого был разработан соответствующий законопроект, в котором учтены рекомендации Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Венецианской комиссии.
"Европейский суд по правам человека признал, что украинская люстрация нарушает европейскую конвенцию. Каждый люстрированный украинский чиновник, которого восстанавливает в должности суд, стоит нам - государственному бюджету и налогоплательщикам - более полумиллиона гривен (более 18,6 тысячи долларов). Закон о люстрации надо срочно менять, потому что если этого не случится, мы останемся и без люстрации, и без миллионов или миллиардов бюджетных средств", - сказал Малюська в видеообращении, опубликованном на странице минюста в Facebook.

Denis Malyuska: Європейський суд з прав людини визнав, що українська люстрація порушує європейську конвенцію. Кожен...

Опубликовано Міністерство юстиції України Понедельник, 29 июня 2020 г.
Он отметил, что новая люстрация должна охватывать автоматически только топ-чиновников, а остальные чиновники должны быть люстрированы или нет на основании индивидуальной оценки их действий.
В середине сентября 2014 года парламент Украины с третьей попытки одобрил закон об очищении власти (люстрации). В рамках так называемого процесса люстрации были уволены многие чиновники, работавшие в годы президентства Виктора Януковича, некоторые из них оспорили свое увольнение в суде и были восстановлены в должности. Закон был оспорен в Конституционном суде, но решение по нему пока не вынесено. Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
20 мая, 14:35
Зеленский заявил, что полностью отменять люстрацию нельзя
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Денис МалюськаСитуация на УкраинеДжанни БукиккиоЕвропейский судМинистерство юстиции УкраиныВиктор ЯнуковичЕвропаКиевУкраинаВ мире
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