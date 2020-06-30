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В Совфеде объяснили идею США выкупить С-400 у Турции
Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Говорит Москва" заявил, что США хотят выкупить у Турции комплекс... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:19
россия
владимир джабаров
с-400 «триумф»
f-35
турция
вашингтон (город)
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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россия, владимир джабаров, с-400 «триумф», f-35, турция, вашингтон (город), сша, в мире

В Совфеде объяснили идею США выкупить С-400 у Турции

11:19 30.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Говорит Москва" заявил, что США хотят выкупить у Турции комплекс С-400, чтобы разобрать его "до винтиков" и попытаться создать что-то свое.
По словам Джабарова, у американцев нет подобного оружия.
"Не думаю, что эта поправка пройдет. Точнее, она может и пройти, но вряд ли Турция пойдет на это", — заявил сенатор. В противном случае Анкара может потерять статус надежного партнера, в результате чего с ней никто не будет заключать такого рода соглашения.
"Я не могу понять, каким образом улучшатся при этом отношения между США и Турцией, если США возьмет какой-то комплекс C-400 себе", — заявил Джабаров.
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Он считает, что подобные действия направлены для того, чтобы США "удовлетворили свою любознательность" и "просто своровали" российские военные секреты. Также сенатор предположил, что соглашение по С-400 между Россией и Турцией вряд ли предусматривало перепродажу комплексов третьей стране.
Ранее американский сенатор Джон Тьюн предложил приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 у Турции. Об этом говорится в тексте поправки к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год (NDAA) на сайте конгресса.
Поставки российских ЗРК С-400, которые вызвали кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля прошлого года. США потребовали отказался от сделки и приобрести американские комплексы Patriot. При этом Вашингтон угрожал задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Турция отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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РоссияВладимир ДжабаровС-400 «Триумф»F-35ТурцияВашингтон (город)СШАВ мире
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