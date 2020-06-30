https://ria.ru/20200630/1573668869.html
В Совфеде объяснили идею США выкупить С-400 у Турции
Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Говорит Москва" заявил, что США хотят выкупить у Турции комплекс... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:19
2020-06-30T11:19
россия
владимир джабаров
с-400 «триумф»
f-35
турция
вашингтон (город)
сша
в мире
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1
россия
турция
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир джабаров, с-400 «триумф», f-35, турция, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров
в беседе с "Говорит Москва
" заявил, что США
хотят выкупить у Турции
комплекс С-400
, чтобы разобрать его "до винтиков" и попытаться создать что-то свое.
По словам Джабарова, у американцев нет подобного оружия.
"Не думаю, что эта поправка пройдет. Точнее, она может и пройти, но вряд ли Турция пойдет на это", — заявил сенатор. В противном случае Анкара
может потерять статус надежного партнера, в результате чего с ней никто не будет заключать такого рода соглашения.
"Я не могу понять, каким образом улучшатся при этом отношения между США и Турцией, если США возьмет какой-то комплекс C-400 себе", — заявил Джабаров.
Он считает, что подобные действия направлены для того, чтобы США "удовлетворили свою любознательность" и "просто своровали" российские военные секреты. Также сенатор предположил, что соглашение по С-400 между Россией и Турцией вряд ли предусматривало перепродажу комплексов третьей стране.
Ранее американский сенатор Джон Тьюн предложил приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 у Турции. Об этом говорится в тексте поправки к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год (NDAA) на сайте конгресса.
Поставки российских ЗРК С-400, которые вызвали кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля прошлого года. США потребовали отказался от сделки и приобрести американские комплексы Patriot. При этом Вашингтон
угрожал задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35
, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Турция отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.