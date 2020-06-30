В Киеве представители профсоюзов митингуют против принятия закона о труде

Митингующие выступают против принятия закона о труде, который делает работника уязвимым перед работодателем - как считают участники акции, он "разрушает социальный диалог и устанавливает монолог работодателя". По их словам, соответствующий документ также существенно сужает права профсоюзов, что впоследствии приведет к их ликвидации, а работодателю предоставляется право на локаут - разгон рабочих по собственному желанию и их замена штрейкбрехерами (человек, нарушающий забастовку тем, что становится на работу вместо бастующих).