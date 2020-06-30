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В Киеве представители профсоюзов митингуют против принятия закона о труде
Представители профсоюзов во вторник проводят в правительственном квартале Киева акцию протеста против принятия закона о труде, урезающего права трудящихся,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:18
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353
60
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ситуация на украине, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

В Киеве представители профсоюзов митингуют против принятия закона о труде

11:16 30.06.2020 (обновлено: 11:18 30.06.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 30 июн - РИА Новости. Представители профсоюзов во вторник проводят в правительственном квартале Киева акцию протеста против принятия закона о труде, урезающего права трудящихся, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна из митингующих прошла по правительственному кварталу, останавливаясь и заявляя требования возле зданий кабинета министров Украины и Верховной рады. Завершающей точкой стала остановка возле офиса президента Владимира Зеленского, где они передали свои требования представителям его офиса.
Митингующие выступают против принятия закона о труде, который делает работника уязвимым перед работодателем - как считают участники акции, он "разрушает социальный диалог и устанавливает монолог работодателя". По их словам, соответствующий документ также существенно сужает права профсоюзов, что впоследствии приведет к их ликвидации, а работодателю предоставляется право на локаут - разгон рабочих по собственному желанию и их замена штрейкбрехерами (человек, нарушающий забастовку тем, что становится на работу вместо бастующих).
"Законопроекты (которыми вносятся изменения в трудовое законодательство - ред.), которые хочет подать в парламент госпожа Третьякова (глава комитета Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова - ред.) - антиконституционные и антисоциальные", - заявил на митинге один из выступающих.
Участники акции протеста держат плакаты с требованием отозвать из Рады "антиконституционный, антисоциальный, антипрофсоюзный законопроект" и не разрешить нарушать трудовые права.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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