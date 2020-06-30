В Киеве представители профсоюзов митингуют против принятия закона о труде

КИЕВ, 30 июн - РИА Новости. Представители профсоюзов во вторник проводят в правительственном квартале Киева акцию протеста против принятия закона о труде, урезающего права трудящихся, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна из митингующих прошла по правительственному кварталу, останавливаясь и заявляя требования возле зданий кабинета министров Украины и Верховной рады. Завершающей точкой стала остановка возле офиса президента Владимира Зеленского, где они передали свои требования представителям его офиса.
#KVPU and #NPGU protesting against anti- labour— КВПУ (@CFTUU) June 30, 2020
laws and wage arrears, demanding protecting employment #protest #kyiv #Ukraine pic.twitter.com/Wm2548ab00
Митингующие выступают против принятия закона о труде, который делает работника уязвимым перед работодателем - как считают участники акции, он "разрушает социальный диалог и устанавливает монолог работодателя". По их словам, соответствующий документ также существенно сужает права профсоюзов, что впоследствии приведет к их ликвидации, а работодателю предоставляется право на локаут - разгон рабочих по собственному желанию и их замена штрейкбрехерами (человек, нарушающий забастовку тем, что становится на работу вместо бастующих).
"Законопроекты (которыми вносятся изменения в трудовое законодательство - ред.), которые хочет подать в парламент госпожа Третьякова (глава комитета Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова - ред.) - антиконституционные и антисоциальные", - заявил на митинге один из выступающих.
Участники акции протеста держат плакаты с требованием отозвать из Рады "антиконституционный, антисоциальный, антипрофсоюзный законопроект" и не разрешить нарушать трудовые права.
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