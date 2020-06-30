В Петербурге назвали число наблюдателей на голосовании по поправкам

С -ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Более 15 тысяч наблюдателей будут работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Петербурге, сообщила журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Екатерина Астафьева.
"Обучено и готово к работе более 15 тысяч наблюдателей. В среднем на участок будет приходиться более семи наблюдателей", - сказала Астафьева.
По словам Астафьевой, работать в комиссиях и быть наблюдателями на участках в перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией больницах смогут только их сотрудники с соответствующим допуском. Документация выноситься не будет, данные протоколов передадут в ТИК по электронной почте.
Она напомнила, что в Санкт-Петербурге изготовлено 3 846 221 бюллетень, 695 тысяч из них предназначены для голосования с использованием КОИБ, которые будут применяться на 342 участках. 10 комплексов будут в резерве . Все постоянные участки оснащены компьютерной техникой с программным обеспечением, что позволяет участковым комиссиям формировать протокол об итогах голосования с QR-кодом.
В Петербурге 1 899 участковых избирательных комиссий на "постоянных" участках и 50 комиссий на участках в местах временного пребывания участников голосования, из них 44 избирательных комиссии в медицинских учреждениях, участки в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах, участок для голосования граждан РФ без определенного места жительства.
Также образовано 7 участков на полярных станциях и 60 на судах в плавании, где голосование началось 22 июня.
Во всех помещениях организованы комнаты для изолирования граждан с выявленной повышенной температурой.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
29 июня, 22:30Сказано в эфиреЭлекторальный марафон: кто и как голосует по поправкам в Конституцию?ВЦИОМ опубликовал предварительные результаты голосования по поправкам в Конституцию. Согласно данным экзитполов, за принятие поправок проголосовали 76% россиян, против 23,6%, еще 0,4% признались, что испортили бюллетень. По данным ЦИК, на 29 июня явка составила 37,2%.