В Петербурге назвали число наблюдателей на голосовании по поправкам

Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке. Архивное фото

Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке

С -ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Более 15 тысяч наблюдателей будут работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Петербурге, сообщила журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Екатерина Астафьева.

"Обучено и готово к работе более 15 тысяч наблюдателей. В среднем на участок будет приходиться более семи наблюдателей", - сказала Астафьева.

По словам Астафьевой, работать в комиссиях и быть наблюдателями на участках в перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией больницах смогут только их сотрудники с соответствующим допуском. Документация выноситься не будет, данные протоколов передадут в ТИК по электронной почте.

Она напомнила, что в Санкт-Петербурге изготовлено 3 846 221 бюллетень, 695 тысяч из них предназначены для голосования с использованием КОИБ, которые будут применяться на 342 участках. 10 комплексов будут в резерве . Все постоянные участки оснащены компьютерной техникой с программным обеспечением, что позволяет участковым комиссиям формировать протокол об итогах голосования с QR-кодом.

В Петербурге 1 899 участковых избирательных комиссий на "постоянных" участках и 50 комиссий на участках в местах временного пребывания участников голосования, из них 44 избирательных комиссии в медицинских учреждениях, участки в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах, участок для голосования граждан РФ без определенного места жительства.

Также образовано 7 участков на полярных станциях и 60 на судах в плавании, где голосование началось 22 июня.

Во всех помещениях организованы комнаты для изолирования граждан с выявленной повышенной температурой.