ФСБ показала задержание готовившего теракт во Владикавказе

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. ФСБ задержала сторонника "Исламского государства"*, который готовил взрыв во Владикавказе, а потом планировал уехать воевать на Ближний Восток.

Им оказался гражданин России 1990 года рождения. Он самостоятельно сделал взрывное устройство и хотел его использовать у одного из административных зданий.

Момент задержания сторонника ИГ* попал на видео

Сотрудники спецслужбы нашли у мужчины переписку с боевиками ИГ* за рубежом.

Против злоумышленника возбудили дело по статье об участии в деятельности террористической организации, позднее в дело добавят статью о покушении на теракт.

Провокация в Крыму

Это не первый предотвращенный теракт в России в июне. Ранее силовикам удалось вычислить пятерых экстремистов, готовивших взрыв на рынке в Симферополе. Все они – россияне.

Помимо подготовки взрыва, они "пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма".У экстремистов изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.

В спецслужбе подчеркнули, что задержанные связаны с украинскими радикалами из Донбасса.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что за последние десять лет в стране предотвратили около 160 терактов.