https://ria.ru/20200630/1573667816.html
ФСБ показала задержание готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ задержала сторонника "Исламского государства"*, который готовил взрыв во Владикавказе, а потом планировал уехать воевать на Ближний Восток. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:00
2020-06-30T11:55
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Задержание подозреваемого в терроризме во Владикавказе
❗️Во Владикавказе предотвратили теракт
◾️ По данным ФСБ, взрыв у «одного из административных зданий» готовил россиянин 29-30 лет, сторонник «Исламского государства»
◾️ После теракта он планировал уехать на Ближний Восток воевать за террористов, с которыми уже состоял в переписке
◾️ Как сообщал в середине июня глава ФСБ Александр Бортников, за 10 лет в России предотвратили почти 160 терактов.
Момент задержания террориста из Владикавказа - на видео
2020-06-30T11:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, происшествия
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. ФСБ задержала сторонника "Исламского государства"*, который готовил взрыв во Владикавказе, а потом планировал уехать воевать на Ближний Восток.
Им оказался гражданин России 1990 года рождения. Он самостоятельно сделал взрывное устройство и хотел его использовать у одного из административных зданий.
Момент задержания сторонника ИГ* попал на видео
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Сотрудники спецслужбы нашли у мужчины переписку с боевиками ИГ* за рубежом.
Против злоумышленника возбудили дело по статье об участии в деятельности террористической организации, позднее в дело добавят статью о покушении на теракт.
Провокация в Крыму
Это не первый предотвращенный теракт в России в июне. Ранее силовикам удалось вычислить пятерых экстремистов, готовивших взрыв на рынке в Симферополе. Все они – россияне.
Помимо подготовки взрыва, они "пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма".У экстремистов изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.
В спецслужбе подчеркнули, что задержанные связаны с украинскими радикалами из Донбасса.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что за последние десять лет в стране предотвратили около 160 терактов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.