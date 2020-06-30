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ФСБ показала задержание готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ задержала сторонника "Исламского государства"*, который готовил взрыв во Владикавказе, а потом планировал уехать воевать на Ближний Восток. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:55
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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Задержание подозреваемого в терроризме во Владикавказе
❗️Во Владикавказе предотвратили теракт ◾️ По данным ФСБ, взрыв у «одного из административных зданий» готовил россиянин 29-30 лет, сторонник «Исламского государства» ◾️ После теракта он планировал уехать на Ближний Восток воевать за террористов, с которыми уже состоял в переписке ◾️ Как сообщал в середине июня глава ФСБ Александр Бортников, за 10 лет в России предотвратили почти 160 терактов. Момент задержания террориста из Владикавказа - на видео
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60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, происшествия

ФСБ показала задержание готовившего теракт во Владикавказе

11:00 30.06.2020 (обновлено: 11:55 30.06.2020)
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. ФСБ задержала сторонника "Исламского государства"*, который готовил взрыв во Владикавказе, а потом планировал уехать воевать на Ближний Восток.
Им оказался гражданин России 1990 года рождения. Он самостоятельно сделал взрывное устройство и хотел его использовать у одного из административных зданий.
Момент задержания сторонника ИГ* попал на видео.
Сотрудники спецслужбы нашли у мужчины переписку с боевиками ИГ* за рубежом.
Против злоумышленника возбудили дело по статье об участии в деятельности террористической организации, позднее в дело добавят статью о покушении на теракт.
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Провокация в Крыму

Это не первый предотвращенный теракт в России в июне. Ранее силовикам удалось вычислить пятерых экстремистов, готовивших взрыв на рынке в Симферополе. Все они – россияне.
Помимо подготовки взрыва, они "пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма".У экстремистов изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.
В спецслужбе подчеркнули, что задержанные связаны с украинскими радикалами из Донбасса.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что за последние десять лет в стране предотвратили около 160 терактов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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