https://ria.ru/20200630/1573663758.html
Задержание мужчины, готовившего теракт во Владикавказе, сняли на видео
Момент задержания сторонника ИГ*, планировавшего взрыв во Владикавказе, попал на видео. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:17
2020-06-30T11:08
россия
ближний восток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владикавказ
фсб
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573664150_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_3b2fc076f63cd89b748de174867ffc0e.jpg
https://ria.ru/20200617/1573062179.html
Владимир Врун-гель
Схватили. Сначала на УИК отвезли проголосовать, а потом уже в полицию.
76
8
россия
ближний восток
владикавказ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Задержание подозреваемого в терроризме во Владикавказе
❗️Во Владикавказе предотвратили теракт
◾️ По данным ФСБ, взрыв у «одного из административных зданий» готовил россиянин 29-30 лет, сторонник «Исламского государства»
◾️ После теракта он планировал уехать на Ближний Восток воевать за террористов, с которыми уже состоял в переписке
◾️ Как сообщал в середине июня глава ФСБ Александр Бортников, за 10 лет в России предотвратили почти 160 терактов.
Момент задержания террориста из Владикавказа - на видео
2020-06-30T10:17
true
PT1M09S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573664150_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_3b2fc076f63cd89b748de174867ffc0e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573664150_25:0:505:360_1400x0_80_0_0_c0a054babc11b93746aca2ace9d84b8b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573664150_85:0:445:360_1400x0_80_0_0_5ea3d913906ef2dbcb6e656f41641dd3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владикавказ, фсб, происшествия