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Задержание мужчины, готовившего теракт во Владикавказе, сняли на видео
Момент задержания сторонника ИГ*, планировавшего взрыв во Владикавказе, попал на видео. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:08
россия
ближний восток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владикавказ
фсб
происшествия
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https://ria.ru/20200617/1573062179.html
Схватили. Сначала на УИК отвезли проголосовать, а потом уже в полицию.
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8
россия
ближний восток
владикавказ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Задержание подозреваемого в терроризме во Владикавказе
❗️Во Владикавказе предотвратили теракт ◾️ По данным ФСБ, взрыв у «одного из административных зданий» готовил россиянин 29-30 лет, сторонник «Исламского государства» ◾️ После теракта он планировал уехать на Ближний Восток воевать за террористов, с которыми уже состоял в переписке ◾️ Как сообщал в середине июня глава ФСБ Александр Бортников, за 10 лет в России предотвратили почти 160 терактов. Момент задержания террориста из Владикавказа - на видео
2020-06-30T10:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ближний восток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владикавказ, фсб, происшествия

Задержание мужчины, готовившего теракт во Владикавказе, сняли на видео

10:17 30.06.2020 (обновлено: 11:08 30.06.2020)
6346
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Момент задержания сторонника ИГ*, планировавшего взрыв во Владикавказе, попал на видео.
На кадрах также показаны изъятые компоненты взрывного устройства.
Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в столице Северной Осетии. Силовики задержали мужчину 1990 года рождения, который готовил атаку у одного из административных зданий, после чего собирался уехать на Ближний Восток.
В его тайнике нашли взрывчатку и переписку с находящимися за границей боевиками. Возбуждено уголовное дело.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники ФСБ РФ
17 июня, 13:57
За 2019 год в России предотвратили 43 теракта
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РоссияБлижний ВостокФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВладикавказФСБПроисшествия
Популярные комментарии
Схватили. Сначала на УИК отвезли проголосовать, а потом уже в полицию.
30 июня, 10:37
Владимир Врун-гель
34400533
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