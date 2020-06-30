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ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе
ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе: сторонник "Исламского государства"* готовил взрыв, после которого планировал уехать на Ближний Восток воевать за... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:38
исламское государство
ближний восток
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владикавказ
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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исламское государство, ближний восток, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владикавказ, происшествия

ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

09:32 30.06.2020 (обновлено: 13:38 30.06.2020)
60752
© ФСБ РФСотрудники ФСБ во время задержания сторонник запрещенного "Исламского государства" во Владикавказе
Сотрудники ФСБ во время задержания сторонник запрещенного Исламского государства во Владикавказе
© ФСБ РФ
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе: сторонник "Исламского государства"* готовил взрыв, после которого планировал уехать на Ближний Восток воевать за террористов, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий", — говорится в релизе.
Сотрудники спецназа во время учений
10 июня, 14:45
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
В тайнике у исламиста нашли компоненты самодельного взрывного устройства и переписку с боевиками ИГ*, находящимися за границей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации", скоро к нему планируется добавить статью о покушении на теракт.
Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники ФСБ РФ
17 июня, 13:57
За 2019 год в России предотвратили 43 теракта
63670715412718
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Исламское государствоБлижний ВостокАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВладикавказПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы чекисты!!!
30 июня, 09:33
Арсений Новиков
1271280004
Отвлекают опять от другого
30 июня, 09:47
Андрей Васильевич
11100626
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