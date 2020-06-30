Сотрудники ФСБ во время задержания сторонник запрещенного "Исламского государства" во Владикавказе

© ФСБ РФ Сотрудники ФСБ во время задержания сторонник запрещенного "Исламского государства" во Владикавказе

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе : сторонник " Исламского государства "* готовил взрыв, после которого планировал уехать на Ближний Восток воевать за террористов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий", — говорится в релизе.

В тайнике у исламиста нашли компоненты самодельного взрывного устройства и переписку с боевиками ИГ*, находящимися за границей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации", скоро к нему планируется добавить статью о покушении на теракт.

Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов.