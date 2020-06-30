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В Узбекистане запретят собираться группами более трех человек из-за COVID
Власти Узбекистана с 1 июля запретят собираться группами более трех человек в общественных местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за коронавируса... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:50
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане запретят собираться группами более трех человек из-за COVID

10:50 30.06.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 30 июн - РИА Новости. Власти Узбекистана с 1 июля запретят собираться группами более трех человек в общественных местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник оперативный штаб при кабмине страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев составляло 8 298, 24 пациента скончались, 5 496 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.
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"С 1 июля текущего года запрещается собираться группами более трех человек в общественных местах с 7.00 до 23.00 (с 5.00 до 21.00 мск) в "красных" и "желтых" зонах", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба.

Данное решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.
По данным оперштаба, в этих зонах также вводится запрет на пребывание на улицах и во дворах многоквартирных домов с 23.00 до 07.00. В указанные часы граждане смогут выходить в аптеки или в больницы для медосмотра из-за ухудшения здоровья или беременности.
С 1 июля крупные товарные рынки и торговые центры во всех регионах страны по субботам и воскресеньям будут закрываться для проведения санитарно-дезинфекционных работ, добавили в оперштабе. К лицам, нарушившим новые требования, будут применены меры административной ответственности в установленном порядке.
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Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевТашкентУзбекистанВ мире
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