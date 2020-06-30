В Узбекистане запретят собираться группами более трех человек из-за COVID

"С 1 июля текущего года запрещается собираться группами более трех человек в общественных местах с 7.00 до 23.00 (с 5.00 до 21.00 мск) в "красных" и "желтых" зонах", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба.

По данным оперштаба, в этих зонах также вводится запрет на пребывание на улицах и во дворах многоквартирных домов с 23.00 до 07.00. В указанные часы граждане смогут выходить в аптеки или в больницы для медосмотра из-за ухудшения здоровья или беременности.