"Вектор": отсутствие живого штамма не помешало создать тест на COVID-19

"Нет, в настоящее время для создания ПЦР-набора необходима только информация о последовательности генома микроорганизма, или даже фрагментов его генов", - рассказал Максютов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, останавливало ли работу над созданием теста то, что Китай долгое время не передавал штамм коронавируса.