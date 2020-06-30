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"Вектор": отсутствие живого штамма не помешало создать тест на COVID-19
Отсутствие живого штамма коронавируса в России не помешало созданию тест-системы для выявления инфекции, современные технологии позволяют это сделать на основе... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:12
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество

"Вектор": отсутствие живого штамма не помешало создать тест на COVID-19

10:50 30.06.2020 (обновлено: 13:12 30.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Отсутствие живого штамма коронавируса в России не помешало созданию тест-системы для выявления инфекции, современные технологии позволяют это сделать на основе последовательности генома микроорганизма, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Нет, в настоящее время для создания ПЦР-набора необходима только информация о последовательности генома микроорганизма, или даже фрагментов его генов", - рассказал Максютов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, останавливало ли работу над созданием теста то, что Китай долгое время не передавал штамм коронавируса.
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Он уточнил, что в центре были разработаны и зарегистрированы два ПЦР-набора для выявления коронавирусной инфекции, уже в январе они были направлены во все регионы России.
На сегодняшний день в стране делается около 300 тысяч тестов ежедневно, подчеркнул Максютов.
Читайте полный текст интервью Рината Максютова >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - Общество
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