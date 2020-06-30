"Вектор": отсутствие живого штамма не помешало создать тест на COVID-19

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Отсутствие живого штамма коронавируса в России не помешало созданию тест-системы для выявления инфекции, современные технологии позволяют это сделать на основе последовательности генома микроорганизма, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Нет, в настоящее время для создания ПЦР-набора необходима только информация о последовательности генома микроорганизма, или даже фрагментов его генов", - рассказал Максютов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, останавливало ли работу над созданием теста то, что Китай долгое время не передавал штамм коронавируса.
Он уточнил, что в центре были разработаны и зарегистрированы два ПЦР-набора для выявления коронавирусной инфекции, уже в январе они были направлены во все регионы России.
На сегодняшний день в стране делается около 300 тысяч тестов ежедневно, подчеркнул Максютов.
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